Preiner fordert Planungssicherheit für Gemeinden in Sachen Kinderbetreuung

„15a-Vereinbarungen müssen endlich in die Gänge kommen“

Wien (OTS/SK) - „Die von Familienministerin Juliane Bogner-Strauß zur Verfügung gestellten 20 Millionen - statt bisher 52,5 Millionen - für die institutionelle Kinderbetreuung können keinesfalls akzeptiert werden. Jeder Cent, der in der Kinderbetreuung fehlt, bedeutet weniger Berufstätigkeit und weniger Einkommen für Eltern, insbesondere für Alleinerzieherinnen. Schickt die Bundesregierung die Frauen zurück an den Herd?“, so der SPÖ-Sprecher für den ländlichen Raum Erwin Preiner. ****

Eine Kürzung bedeutet in jedem Fall, dass das Angebot eingeschränkt werden muss. „Ausbau – nicht Rückbau - ist notwendig“, so Preiner. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten wäre gerade angesichts des bevorstehenden 12-Stunden-Tages wichtig. „Das ist für Länder, Gemeinden und auch betroffene Eltern eine unzumutbare finanzielle Mehrbelastung und kaum zu finanzieren“, so Preiner.

Bereits jetzt ist der Bedarf insbesondere am Nachmittag in vielen Regionen noch gar nicht ausreichend gedeckt. Einmal mehr wird auf Kosten der Familien und der AlleinerzieherInnen gespart. „Es ist eine Sekunde vor 12 für Gespräche, wie ein Ausbau in der Kinderbetreuung finanziert werden kann. Eine Kürzung der Mittel in der Kinderbetreuung werden wir keinesfalls akzeptieren. Wir brauchen Planungssicherheit. Im September startet das neue Kindergarten- und Schuljahr, da ist es wohl nicht zu viel verlangt, die Verhandlungen über die drei 15a-Vereinbarungen mit Tempo in die Gänge zu bringen“, so der SPÖ-Abgeordnete, der in diesem Zusammenhang Bundeskanzler Kurz, Finanzminister Löger und Familienministerin Bogner-Strauß auffordert, die drei 15a-Vereinbarungen betreffend Kinderbetreuung in der bisherigen finanziellen Form im Sinne der Planungssicherheit für Eltern und Gemeinden sofort zu verlängern. (Schluss) up/rm

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at