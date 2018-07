„Abenteuer Schönbrunn“: Dreharbeiten zu neuem ORF-III-Dokuvierteiler – Premiere ab 4. Oktober

Zu sehen im Rahmen der „Wilden Reise mit Erich Pröll“ an vier Donnerstagen in Folge

Wien (OTS) - Geschichten aus dem ältesten Zoo der Welt – hautnah erlebt und von Regisseur Erich Pröll eingefangen. Von der Aufregung, wenn Nachwuchs erwartet wird, der Spannung, wenn ein neues Tier im Zoo einzieht, der Historie des Tiergartens, die 266 Jahre zurückreicht, bis hin zu seiner Bedeutung für den Fortbestand einiger Tierarten, die in Schönbrunn ihre Heimat gefunden haben. Schönbrunn hält viele Erzählungen und Abenteuer bereit, die jetzt in einem neuen ORF-III-Vierteiler mit dem Titel „Abenteuer Schönbrunn“ dokumentiert werden. Aktuell sind die Dreharbeiten in vollem Gang – das Resultat ist ab Donnerstag, dem 4. Oktober 2018, wöchentlich in der „Wilden Reise mit Erich Pröll“ zu sehen.

Um die faszinierendsten Eindrücke einzusammeln, wagt sich Pröll – ganz gleich ob getarnt im Tauchanzug oder auf Zehenspitzen in trockeneren Gefilden – so nah an die Zoobewohner heran wie nie zuvor. Denn so unterschiedlich die Tiere sind, so haben sie alle ihre Heimat im Wiener Zoo gefunden. Aber auch die Besucher/innen und Mitarbeiter/innen machen den Tiergarten Schönbrunn zu dem, was er ist. Sie sowie Expertinnen und Experten geben Auskunft über die Faszination Zoo und offenbaren dabei so manch unbekanntes Detail.

Direktorin und Geschäftsführerin des Tiergarten Schönbrunn Prof. Dr. Dagmar Schratter: „Interesse für den Schutz der Tierwelt zu wecken, ist die Mission des Tiergarten Schönbrunn.“

„In einer Großstadt wie Wien ist ein Zoo ein Fenster zur Natur. Die Vielfalt der Tierwelt zu zeigen, unsere Besucherinnen und Besucher dafür zu begeistern und letztlich damit ihr Interesse für deren Schutz zu wecken, ist die Mission des Tiergarten Schönbrunn. Dabei geht es um Panda, Tiger und Co. genauso wie um die bedrohte heimische Tierwelt, die wir beispielsweise mit dem Naturerlebnispfad oder auch unseren neuen Schmetterlingsinseln in den Fokus rücken. Das Interesse der Menschen an der Tierwelt zu wecken, ist ein Ziel, das den Tiergarten und den grandiosen Naturfilmer und Moderator Erich Pröll verbindet. Es freut mich umso mehr, dass wir nun in dieser vierteiligen Doku sozusagen gemeinsame Sache machen. Danke an ORF III für diese tolle Kooperation.“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Ein hautnaher Einblick in das Unternehmen Zoo“

„Der Tiergarten Schönbrunn ist eine Oase für Faszination und Abenteuer, ein Ort, für den sich Jung und Alt gleichsam begeistern können. Es ist eine Institution, die sowohl die Österreicher/innen wie auch internationale Besucher/innen in ihren Bann zieht und neben den dort lebenden Tieren auch noch eine traumhafte Kulisse mitsamt beeindruckender Geschichte bietet. Daher freut es ORF III besonders, die Vielseitigkeit des Zoos mit einer neuen, vierteiligen Dokumentarreihe einfangen zu können und den Schönbrunn-Liebhabern ein Stückchen Zoo ins eigene Wohnzimmer zu bringen. Bedanken möchte ich mich herzlich bei Direktorin Dagmar Schratter, ohne deren Unterstützung es nicht möglich wäre, einen solch hautnahen Einblick in das Unternehmen Zoo zu erhalten, und bei Erich Pröll, der mit seiner Expertise als Naturfilmer und Präsentator der ‚Wilden Reise‘-Reihe die perfekte Wahl ist, um dieses Zeitdokument zu realisieren.“

Regisseur und „Wilde Reise“-Präsentator Erich Pröll: „Tiere in Schönbrunn zu filmen, erschien mir einfach, aber weit gefehlt!“

„Auf unzähligen Filmtouren rund um Welt war ich mehr als 50 Jahre lang den Tieren mit der Kamera auf der Spur. Einen Vierteiler über den Tiergarten Schönbrunn inmitten der vielen wunderbaren Tiere zu drehen, an die man sich in der freien Wildbahn oft stunden- oder sogar tagelang anpirschen muss, schien mir anfangs sehr einfach – die Tiere sind ja da, ich muss sie nicht aufspüren. Weit gefehlt – die einen lagen faul herum, andere waren flink und versteckten sich, aber mit viel Geduld habe ich sie doch überlistet. Ich glaube, es sind richtig schöne Geschichten über den Tiergarten Schönbrunn gelungen.“

Nähere Details zum Dokuvierteiler „Abenteuer Schönbrunn“:

Teil eins von „Abenteuer Schönbrunn – Der älteste Zoo der Welt“ (4. Oktober, 20.15 Uhr) beschäftigt sich mit der Geschichte des Tiergartens und seinen ersten tierischen Bewohnern. Warum wurde der Zoo ins Leben gerufen, weshalb sind solch prachtvolle Palais dort errichtet worden und wie nahm die Gesellschaft den Zuzug von Elefanten, Eisbären, Giraffen und Kängurus auf? Zu Wort kommt u. a. die Direktorin des Tiergarten Schönbrunn Dagmar Schratter.

Der Klimawandel hat nicht nur erhebliche Auswirkungen auf unsere Umwelt – auch viele Tierarten sind von den höheren Temperaturen negativ betroffen, wie Erich Pröll im Gespräch mit ORF-III-Moderator und Meteorologe Andreas Jäger erklärt. Meeresfische und Korallen kämpfen durch die wärmeren Gewässer ums Überleben, Rentiere erleben einen schwerwiegenden Futtermangel und längere Trockenperioden zerstören nachhaltig die natürlichen Lebensräume der Koalas. Wie der Tiergarten Schönbrunn im Westen Wiens geeignete Lebensbedingungen für seine Bewohner herstellen kann und zum Schutz vieler bedrohter Tierarten beiträgt, zeigt der zweite Teil: „Wo sich Eisbären und Löwen zu Hause fühlen“ (11. Oktober, 20.15 Uhr).

Zu den nicht ganz so einfach zu transportierenden Tieren wird Erich Pröll von Harald Schwammer, Vize-Chef und Kurator des Tiergarten Schönbrunn, im dritten Teil „Dem Zooleben auf der Spur“ geführt (18. Oktober, 20.15 Uhr). Wie transportiert man die großen, schweren, giftigen, fliegenden und schnellen Tiere in den Zoo – wo kommen sie überhaupt her und wer besitzt sie? Welche Partnerzoos hat Schönbrunn und wie sieht das Großunternehmen „Tiergarten Schönbrunn“ mit ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus?

„Unbekannte und wiederentdeckte Zoobewohner“ (25. Oktober, 20.15 Uhr) gibt es im finalen vierten Teil. Zahlreiche Tiere, die heute kaum mehr jemandem bekannt sind, machen die Geschichte des Tiergarten Schönbrunn aus – und das, obwohl es sich bei diesen meist um alte Nutztierrassen handelt. Der Zoo bemüht sich um den Erhalt der alten Rassen und verschafft den Besucherinnen und Besuchern die einzigartige Chance, sich mit ihnen bekanntzumachen. Aber auch neue und exotische Tiere besiedeln zunehmend den Tiergarten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at