Premiere und Comeback von „Fußball“ im ORF

Am 28. und 29. Juli in ORF eins, erste Gäste Karl Daxbacher und Markus Schopp

Wien (OTS) - Premiere und Comeback (in den 80er und 90er Jahren war in FS1 „Fußball“-Zeit) in einem feiert am Samstag, dem 28. Juli 2018, die ORF-Sendung „Fußball“: Wer alle Spiele, alle Tore, die wichtigsten Szenen und aktuelle Interviews der jeweiligen Bundesliga-Runde sowie jene aus der 2. Liga kompakt sehen will, ist ab Samstag, dem 28. Juli, immer samstags und sonntags – „Anpfiffzeit“ um 19.20 bzw. 19.15 Uhr – in ORF eins bestens aufgehoben. Das bewährte ORF-WM-Studio präsentiert sich im Bundesliga-Look – mit Stehpult statt Tisch und mit all jenen grafischen Tools, die auch bei der WM zur Anwendung kamen.

Rainer Pariasek führt durch das erste „Fußball“-Wochenende, Premieren-Gast am Samstag, dem 28. Juli, ist Innsbruck-Trainer Karl Daxbacher, der dabei auch über den Auftakt gegen Austria sprechen wird. Danach stehen die Highlights der Partien Sturm – Hartberg und Altach – Mattersburg auf dem „Fußball“-Programm.

Am Sonntag, dem 29. Juli, ist der Trainer des Aufsteigers Hartberg, Markus Schopp, im Studio zu Gast. Auf dem Programm stehen weiters die Partien Salzburg – LASK, Admira – Rapid und St. Pölten – Wolfsberg.

Im „Fußball“-Studio stehen vier Kameras bereit, eine davon ist eine Krankamera, mit der virtuelle Elemente (Augmented Reality) wie Tabellen, Statistiken, Aufstellungen, Porträts von Spielern, Spielpaarungen etc. im Studio dargestellt werden können.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at