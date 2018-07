Ottakring: Tschauner zeigt „Pflanz der Vampire“

„Grusical“-Abende am 28.7. und 29.7.: Telefon 914 54 14

Wien (OTS/RK) - „Die einzige Sommerbühne Wiens mit Schiebedach!“, ist laut Angaben der Direktion die bekannte „Tschauner Bühne“ (16., Maroltingergasse 43). Bis Samstag, 8. September, dauert die Sommer-Saison 2018. Auf dem Spielplan steht eine Mischung aus traditionellen Stegreif-Stücken sowie die neue Produktion „Hotel Tschauner – Die Neue“ (Stegreif 2.0) und Auftritte von prominenten Gast-Künstlerinnen und –Künstlern. Zu den Saison-Höhepunkten zählt gewiss das „Kabarettistische Musical in drei Akten“ mit dem Titel „Pflanz der Vampire“. Heute, am Freitag, 27. Juli, sowie am Samstag, 28. Juli, und am Sonntag, 29. Juli, beginnen jeweils um 19.30 Uhr „unheimlich gruselig-komische“ Vorstellungen. Kartenpreise: 35 Euro, 28 Euro bzw. 20 Euro. „Es wird schaurig in Ottakring!“, warnt Spielleiter Markus Richter und lächelt dabei. Auskünfte und Karten-Reservierungen: Telefon 914 54 14. Bestellungen per E-Mail:

karten@tschauner.at.

Das „Grusical“ handelt von einem chaotischen Vorsprechen, den turbulenten Proben und einer verpatzten Premiere des Musicals „Tanz der Vampire“. Ein bedrohlicher Vampirbiss darf natürlich auch nicht fehlen. Unerschrockene Zuschauerinnen und Zuschauer schmunzeln kräftig über Liebeleien, Streitereien, Hysterie und handgreifliche Kontroversen. Ob letztlich eine Verbreitung des Blutsauger-Unheils droht, wird vorab nicht verraten. Verfasser des launigen Werkes sind Markus Ch. Oezelt und Helmut K. Vavra. Georg Hasenzagl, Jürgen Kapaun, Dennis Kozeluh, Lilly Kugler, Markus Richter, Thomas Schreiweis und Melanie Wurzer wirken am spaßigen „Pflanz“ mit. Weitere Aufführungen finden am Mittwoch, 8. August, am Donnerstag, 9. August, am Dienstag, 28. August, am Mittwoch, 29. August, und am Donnerstag, 30. August, stets ab 19.30 Uhr, statt.

Allgemeine Informationen:

Tschauner Bühne:

www.tschauner.at

