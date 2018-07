Toto: Fünffachjackpot - es geht um 80.000 Euro

Doppeljackpot beim Zwölfer und Vierfachjackpot in der Torwette

Wien (OTS) - Jede Menge Mehrfach-Jackpots gilt es in der nächsten Toto Runde am Wochenende zu knacken. Da gibt es einmal – nachdem erneut niemand 13 Spiele richtig tippen konnte – einen Fünffachjackpot beim Dreizehner. Im Topf werden rund 80.000 Euro liegen.

Zudem gelang es auch im zweiten Rang erneut niemandem, einen Gewinn zu erzielen, also zwölf Spiele richtig zu tippen. Im Zwölfer Doppeljackpot liegen rund 16.000 Euro.

Und auch in der Torwette blieb der Gewinntopf des ersten Ranges verschlossen. Viermal in Folge wurden die richtigen Ergebnisse nicht erraten, also geht es um einen Vierfachjackpot mit etwa 5.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 30B ist am Samstag um 16.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 30A:

5fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 69.633,81 – 80.000 Euro warten DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 10.602,26 2 Elfer zu je EUR 580,50 35 Zehner zu je EUR 66,30 579 5er Bonus zu je EUR 1,60

Der richtige Tipp: 1 1 1 X X / X 1 X 2 2 X X X 2 X 1 1 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 3.836,16 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 207,60 Torwette 3. Rang: 14 zu je EUR 37,00 Hattrick: JP zu EUR 106.714,98

Torwette-Resultate: 2:0 +:0 +:1 0:0 0:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

www.lotterien.at

www.win2day.at