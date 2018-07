Brückensanierungen an der Landesstraße B 7 bei Hobersdorf und Wilfersdorf laufen auf Hochtouren

Fertigstellung erfolgt Ende Oktober

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach der Verkehrsfreigabe der A 5 Weinviertel Autobahn wurden von Anfang April bis Ende Mai vier Abschnitte an der Landesstraße B 7 zwischen Wilfersdorf und Poysdorf auf einer Gesamtlänge von rund 6,5 Kilometern generalerneuert. Rund 2,7 Millionen Euro wurden für die Fahrbahnsanierungen seitens des Landes Niederösterreich investiert. In der Folge haben Anfang Juni die Sanierungsarbeiten an der Brücke über den Kettlasbach bei Hobersdorf (Stützweite 52 Meter) und der Brücke über die Zaya bei Wilfersdorf (Stützweite 72 Meter) im Zuge der Landesstraße B 7 gestartet.

Die beiden Brückenobjekte aus dem 70er Jahren wiesen zahlreiche Schäden auf. Aus diesem Grund hat sich das Land Niederösterreich dazu entschlossen, eine Generalsanierung der beiden Brückenobjekte durchzuführen. Im Zuge der Maßnahmen werden Asphaltschichten, Abdichtungen, Entwässerungen, Geländer, Leitschienen, Randbalken und Fahrbahnübergangskonstruktionen erneuert. Zusätzlich werden Betoninstandsetzungsarbeiten an Widerlager, Flügel, Tragwerk und Pfeiler durchgeführt.

Die Arbeiten führte die Firma Habau aus Horn unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung durch. Mit der Fertigstellung ist Ende Oktober zu rechnen. Die Gesamtbaukosten für die Brückensanierungen belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

