Eine Fibel, die ein zweites Leben schenken kann

Neue Fibel mit Wartungstipps und Adressen rund ums Reparieren und Selbermachen in Wien

Wien (OTS) - Die neue Reparaturfibel kann ein 2. Leben schenken – zum Beispiel bei Handys, Rasenmähern und Polstermöbeln. Sie weist den Weg zum Reparieren, Secondhand-Einkauf, Tauschen & Teilen und gibt wertvolle Reparatur- und Wartungstipps zum Selbermachen.

Die Wiener Reparaturfibel ist DAS Nachschlagewerk für Reparieren und Ressourcenschonung in Wien. Die Fibel erleichtert die Suche nach den Profis des Reparaturnetzwerks, nach Werkstätten, guten Secondhand-Angeboten und Abgabestellen für Gebrauchtwaren sowie Initiativen zum Selbermachen. „Sehr hilfreich sind die vielen Tipps zum Selbermachen. Oft sind es nur ganz kleine Handgriffe im Alltag und die Dinge laufen jahrelang wie geschmiert. In kniffligen Reparaturfällen helfen die Profis des Reparaturnetzwerks weiter. Die Adressen der Netzwerksbetriebe sind in der Fibel zu finden“, erklärt DI Mag. Christian Fenz, Ressourcenexperte von DIE UMWELTBERATUNG.

Mit der Fibel leicht umsetzbar

In der Fibel finden die LeserInnen praktische Anleitungen, zum Beispiel fürs Säubern des Geschirrspülerfilters, zur Kontrolle der Kühlschrankdichtung und zum Erhalt der guten Schneide von Messern. Sie erfahren, wie sie Möbel pflegen, Handys richtig laden und am Computer Speicherplatz schaffen. RadlerInnen lernen, wie sie Schritt für Schritt einen Patschen flicken, AutofahrerInnen bekommen Tipps zum Umgang mit Steinschlagschäden an der Windschutzscheibe.

Das Reparaturnetzwerk

DIE UMWELTBERATUNG hat die Informationen in der Fibel gemeinsam mit erfahrenen Profis des Reparaturnetzwerks zusammengestellt. Im Reparaturnetzwerk arbeiten rund 80 Betriebe zusammen, die sich aufs Reparieren spezialisiert haben. Mit viel Know-how erledigen sie auch herausfordernde Reparaturfälle. Viele von ihnen geben ihr Wissen in Reparaturcafés, Kursen und Workshops weiter. Die Netzwerksbetriebe tragen mit rund 50.000 Reparaturen pro Jahr dazu bei, rund 750 Tonnen Abfall zu vermeiden und Ressourcen zu schonen.

Vielfältiges Reparaturangebot

Die Fachleute im Reparaturnetzwerk reparieren beinahe alles:

Möbel, Lederwaren, Computer, Handys, Lampen, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Fahrräder, Elektrowerkzeug, Lichtmaschinen, Windschutzscheiben, Musikinstrumente, Uhren und vieles mehr.

Die Reparaturfibel downloaden oder bestellen

Die Wiener Reparaturfibel gibt es zum kostenlosen Download und zur Bestellung gegen Versandkosten. Um die Suche nach einem Reparaturfachbetrieb zu erleichtern, berät DIE UMWELTBERATUNG an der Hotline des Reparaturnetzwerks, welcher Reparaturbetrieb den jeweiligen Reparaturwunsch erfüllen kann.

www.umweltberatung.at/wiener-reparaturfibel, www.reparaturnetzwerk.at

Hotline von DIE UMWELTBERATUNG, Tel. 01 803 32 32 – 22

Das Reparaturnetzwerk Wien wird von der Wiener Umweltstadträtin, der MA 48 und der Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22 unterstützt und von DIE UMWELTBERATUNG betreut.

Die Erstellung der Reparaturfibel wurde durch die Abfallvermeidungs-Förderung der Sammel- und Verwertungssysteme für Verpackungen mitfinanziert.

Rückfragen & Kontakt:

DIE UMWELTBERATUNG, DIin Sabine Seidl

Tel. 01 803 32 32-72, mobil 0699 189 174 65

sabine.seidl @ umweltberatung.at, www.umweltberatung.at