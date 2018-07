Microland und Clifford Chance feiern acht Jahre Partnerschaft

London (ots/PRNewswire) -

Unterstützung der "Besten Lieferstrategie" mit dem höchsten Mehrwert für Kunden

Microland, ein digitaler Beschleuniger für globale Unternehmen, gab heute die 8-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit Clifford Chance LLP bekannt, einem Mitglied des "Magic Circle" und eine der renommiertesten Anwaltskanzleien der Welt. Die Zusammenarbeit wuchs über die Jahre signifikant in Bezug auf Umfang, Zielsetzung und Geschäftsrelevanz. Inzwischen werden über 6000 Angestellte in 23 Ländern umfassend betreut. Die Zusammenarbeit umspannt Betriebs- und Transformationsprogramme im IT-Sektor, darunter Datenzentren, Cloud, Service Desk, End User Services & Networks.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/723278/Microland_Clifford_Chance.jpg )

"Wir bei Microland schätzen die Beziehung zu Clifford Chance sehr und freuen uns, dass wir dauerhaft das Vertrauen als langfristiger IT-Partner bekommen haben. Die Vorreiterrolle bei den Anwaltskanzleien mit tiefgreifender Rechtsexpertise, globaler Reichweite und dem Willen, den Kunden den besten Service zu bieten, entspricht auch unserem Ziel, die branchenbeste Anwendererfahrung zu bieten. In Zukunft werden wir digitale Beschleuniger der nächsten Generation wie Tools und Frameworks für Multi-Cloud Management-Plattformen, integrierte Automation und Analysen, AI (künstliche Intelligenz) und Machine Learning in Kombination mit der kontinuierlichen Bereitstellung der branchenbesten IT-Operations nutzen, um eine hervorragende Kundenerfahrung zu erzielen und die Produktivität der Anwälte zu erhöhen", so Pradeep Kar, Gründer, Vorsitzender und Managing Director von Microland.

"Microland ist seit vielen Jahren ein wertvoller Partner für uns. Die Erfahrung im Bereich IT und die technologischen Möglichkeiten sind äußerst wichtig für unsere IT-Strategie, die wiederum Mehrwert für unsere Kunden generiert. In Bezug auf die zunehmende Bedeutung von technologischen Störungen und Cybersicherheit für die Anwaltsbranche ist Clifford Chance Vorreiter mit einer digitalen Strategie im Kern unseres IT-Betriebs. Ich bin sicher, dass Microland eine signifikante Rolle bei der Beschleunigung dieses Prozesses spielen wird", sagte Paul Greenwood, CIO bei Clifford Chance, anlässlich seines Besuches im Firmensitz von Microland in Bangalore.

Informationen zu Microland:

Microland beschleunigt den digitalen Transformationsprozess globaler Unternehmen, damit sie ihren Kunden zu hochwertigen Geschäftserfolgen verhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore, Indien beschäftigt mehr als 3.800 Fachkräfte in seinen Niederlassungen in Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und in Nordamerika. Durch Integration aufstrebender Technologien in Kombination mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz für Geschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, agiler und innovativer zu werden.

Weitere Informationen unter: https://www.microland.com

Rückfragen & Kontakt:

Arun Kiran

arunrk @ microland.com