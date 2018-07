Burke Porter Group gibt Erwerb der italienischen Galileo TP Process Equipment S.r.l. bekannt

Grand Rapids, Michigan (ots/PRNewswire) - Die Burke Porter Group, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Systeme und Lösungen für Tests, Instrumentierung und Montage, hat heute den Erwerb der Galileo TP Process Equipment S.r.l. (Galileo) mit Sitz in Florenz (Italien) bekannt gegeben. Die vollständigen Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Galileo entstand 1997 durch den Zusammenschluss von Galileo Vacuum Tec, das sich der Kältebranche widmete, und Tecnoplant S.r.l. mit dem Schwerpunkt auf Vakuum, Leckerkennung und Kühlmittelbeschickung. Das Unternehmen konstruiert und baut ausgereifte Produktionsmaschinen, Testmaschinen und Einzelmaschinen für die Bereiche Kühlung und Klima.

"Wir sehen weiterhin Fortschritte bei intelligenten Herstellungslösungen in der gesamten Branche. Die Fachkenntnis und Technik von Galileo passen zu unserer und ermöglichen uns weiteren Ausbau und Verbesserung unserer Technikplattform", sagte David DeBoer, CEO von BPG. "Die Synergien in unserer Gruppe machen diese Hinzunahme zu einer exzellenten Ergänzung zum Ausbau unseres Produktportfolios durch die Lösungen für Montage und Test von Galileo."

Der Kaufvertrag sieht Kontinuität des Managements der geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens ohne Änderung der täglichen Abläufe oder Kontakte vor. Galileos CEO und Präsident Giovanni Gonfiantini und Piero Poggiali, Direktor des Vertriebes, verbleiben im Unternehmen.

"Galileo hat seit den 40ern weltweit fortgesetztes Wachstum und Entwicklung verzeichnet. Die Gelegenheit, Mitglied der Burke Porter Group zu werden, wird unser Wachstum in den USA und Asien unterstützen", sagt Giovanni Gonfiantini. "Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von BPG, um unsere Technik weiter zu entwickeln und unsere globalen Kundenstamm auszubauen."

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.burkeportergroup.com und unter http://www.galileotp.com/.

Informationen zur Burke Porter Group

Die Burke Porter Group (BPG) ist ein weltweit führender Anbieter intelligenter Systeme und Lösungen für Tests, Instrumentierung und Montage. BPG entwickelt innovative Systeme und Lösungen mit flexibler Kerntechnik, die effizient an den speziellen Bedarf von Kunden oder Anwendungen angepasst werden. BPG nutzt seine Größe und umfassende Fachkenntnis in Technik und Software, um disruptiven Änderungen in der Technik zu begegnen.

BPG hat Kunden in zahlreichen Märkten der Branchen fortschrittliche Herstellung, Fahrzeugtests und Biowissenschaften. Das Unternehmen engagiert sich dafür, Kunden die intelligentesten Systeme und Lösungen höchsten Wertes zur Verfügung zu stellen. BPG ist mit 37 Standorten weltweit stets nahe an seinem Kundenstamm, um vor Ort reagieren, liefern, helfen und unterstützen zu können.

Informationen zu Galileo

Galileo TP Process Equipment S.r.l. (Galileo) ist führend bei Design, Konstruktion und Zusammenbau technischer und funktionaler Produkte für die weltweiten Märkte der Kühlung und Klimatisierung. Im Ergebnis des Zusammenschlusses der Technik und Erfahrung von Officine Galileo in den Bereichen Vakuum und Kühltechnik mit Tecnoplant ist Galileo eines der ersten Unternehmen des Bereiches mit Zertifizierung nach ISO 9001. Dieser Zusammenschluss von Technik, Tradition und Belegschaften hat eine Firma mit einer Geschichte steten Wachstums geschaffen.

