Space for Kids. WeltTraumStadt

Prototyp eines neuen Ausstellungsformats – Kinder bauen und gestalten ihre Stadt

Wien (OTS) - Space for Kids. WeltTraumStadt versteht sich als Prototyp eines neuen Ausstellungsformats, das die Bedürfnisse und Perspektiven von Kindern zum Maßstab hat. Die Heranführung an und Arbeit mit zeitgenössischer Kunst wird zum Gegenstand einer sich ständig verändernden Ausstellung, die Aktion und Kontemplation, Produktion und Rezeption, visuelle und andere Formen der Kunsterfahrung verbindet.

Wie wünschen sich Kinder die Stadt der Zukunft?

Den ganzen Juli über planten und bauten Kinder im Alter von 6–13 Jahren in der Kunsthalle Wien Museumsquartier an ihrer Stadt der Zukunft. Dabei verwandelte sich die Ausstellungshalle in einen innovativen Lern- und Begegnungsort, der gleichzeitig Spielplatz, Atelier und Ausstellung ist. Das Projekt geht der Frage nach, wie eine Ausstellung zu einem offenen Reflexionsraum wird, wo Gesellschaft gemeinsam mit Kindern gedacht und mitgestaltet werden kann.

Wie sieht eine von Kindern entworfene und gebaute WeltTraumStadt aus? Wie kommt man dort hin, wie bewegt man sich fort, wie wohnt, spielt, lernt und lebt man dort? Entwickeln sich neue Formen des Zusammenlebens oder bisher ungeahnte gemeinschaftliche Ansätze, um zu gemeinsamen Entscheidungen zu gelangen? Space for Kids blickt in die Zukunft und möchte Kinder zur aktiven Mitgestaltung der Gesellschaft anregen.

Space for Kids. Die Ausstellung

Nach fünf Wochen Workshops können ab 4. August bis 2. September Kinder und Erwachsene die gebaute Stadt besuchen und in Form von kleinen – die Kreativität und die Auseinandersetzung mit der Lebenswelt anregenden – Handlungsanweisungen erweitern.

Das Ausstellungprojekt wurde von der Kunstvermittlung der Kunsthalle Wien und den Künstler/innen Cäcilia Brown und Johann Schoiswohl entwickelt. Mit künstlerischen Beiträgen von Ralo Mayer, Olaf Nicolai, Hans Schabus und Anna Witt.

WeltTraumStadt Eröffnung

Samstag, 4. August 2018, 11 – 14 Uhr mit großem Familienfest und Kinderdisco featuring DJ Andy Rhinoplasty.



Datum: 04.08.2018, 11:00 - 14:00 Uhr

Ort: Kunsthalle Wien MuseumsQuartier

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: http://www.kunsthallewien.at/#/de/veranstaltungen/welttraumstadt

