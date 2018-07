ORF SPORT + mit 2.-Liga-Auftakt Vorwärts Steyr – SV Ried

Auch die Faustball-WM der Frauen Linz 2018 ist am 27. Juli live zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 27. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Semifinal-Spielen bei der Faustball-WM der Frauen Linz 2018 um 16.25 Uhr und vom Fußball-2.-Liga-Spiel Vorwärts Steyr – SV Ried um 18.55 Uhr, die Höhepunkte von den Semifinal-Spielen bei der Faustball-WM der Frauen Linz 2018 um 21.00 Uhr und vom World-Tour-Grand Prix in Zagreb um 21.30 Uhr sowie das Yoga-Magazin um 22.30 Uhr.

Vom 24. bis 28. Juli geht in der ÖBV-Arena in Linz die Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. In der Gruppe A spielen Brasilien, Schweiz, Österreich, Neuseeland und Belgien, in der Gruppe B Deutschland, Argentinien, Polen, Serbien, Italien und Tschechien. Jeweils die drei bestplatzierten Teams in jeder Gruppe steigen direkt in den Double-Elimination-Modus auf, der Gruppenvierte und der Gruppenfünfte spielen eine Qualifikationsrunde für die Double-Elimination-Phase. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Klemens Kronsteiner. Die Semfinalspiele sind von 16.25 bis 19.30 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Von der neuen, zweiten Bundesliga mit nunmehr 16 Vereinen zeigt ORF SPORT + freitags ein Live-Spiel pro Runde und nach der „ZiB 24“ die Highlights der Runde. Zum Auftakt der neuen 2. Liga mit 16 Mannschaften kommt es am 27. Juli zu einem spannenden Oberösterreich-Derby. Die SV Ried, die in der vergangenen Saison knapp am Aufstieg in die Bundesliga scheiterte, tritt bei Vorwärts Steyr an. Die Rieder wollen in dieser Saison wieder um die vorderen Plätze mitspielen, die Steyrer möchten sich in der neuen Liga etablieren. Kommentator ist Dennis Bankowsky.

Die kroatische Hauptstadt Zagreb ist von 27. bis 29. Juli Austragungsort für einen Grand Prix im Rahmen der Judo-World Tour 2018.

Der Freitag des Judo-Grand-Prix in Zagreb ist von 17.00 bis 19.30 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen. Kommentator ist Christian Russegger, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 26. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

