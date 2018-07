ORF III am Freitag: Start für „Duett der Komik“

Auftakt mit Bud Spencer und Terence Hill in „Die Troublemaker“ und „Vier Fäuste gegen Rio“

Wien (OTS) - Jeden Freitag ab 27. Juli 2018 präsentiert ORF III Kultur und Information das „Duett der Komik“ mit legendären Komiker-Duos wie Stan Laurel und Oliver Hardy oder Bud Spencer und Terence Hill. Den Auftakt macht am Freitag, dem 27. Juli, der Film „Die Troublemaker“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1995. Bis jetzt hat jedes Treffen der beiden unterschiedlichen Brüder Travis (Terence Hill) und Moses (Bud Spencer) im Streit und Chaos geendet. Doch nach Jahren erhält Travis erstmals wieder Post von der Mutter, die die beiden zu Weihnachten bei sich zu Hause sehen will. Sie lockt ihn mit einem angeblichen Schatz ihres Vaters. Daraufhin macht sich Travis auf, Moses, der mit der Mutter nichts mehr zu tun haben will, ins Elternhaus zu locken. Regie führte in diesem Film, in dem Bud Spencer und Terence Hill zum letzten Mal gemeinsam vor der Kamera standen, Terence Hill selbst.

Noch mehr von Bud Spencer und Terence Hill gibt es in „Vier Fäuste gegen Rio“ (21.55 Uhr) von Regisseur Enzo Barboni zu sehen. Die zwei einflussreichen Geschäftsleute Sebastiano (Terence Hill) und Antonio Coimbra (Bud Spencer) aus Rio de Janeiro fürchten um ihr Leben. Gangster wollen sie mit allen Mitteln am Abschluss eines Vertrages hindern. Doch zum Glück gibt es Greg (Bud Spencer) und Elliot (Terence Hill), zwei raue Burschen, die den beiden Geschäftsleuten aufs Haar gleichen. Gegen eine Million Dollar pro Kopf engagieren sie die beiden als Doppelgänger.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at