Glyphosat - Vogl: Kärnten vorbildhaft für ganz Österreich

SPÖ-Konsumentenschutzsprecher lobt Vorstoß von LH Kaiser: Kärnten wird weitestgehend pestizidfreie Modellregion in EU

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Markus Vogl bezeichnet den Vorstoß von Landeshauptmann Peter Kaiser Kärnten als weitestgehend pestizidfreien Modellregion zu etablieren, als „vorbildhaft für ganz Österreich“. „Ein Bundeskanzler, der vor einem halben Jahr das Aus von Glyphosat angekündigt hat, aber bis heute nichts dazu getan hat, soll sich an Kärnten ein Beispiel nehmen und sich für Mensch und Natur stark machen“, so Vogl am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Vogl bezeichnet den Entwurf als „wichtiges Signal an die Kärntnerinnen und Kärntner, dass ihre Bedenken gegenüber Pestiziden ernstgenommen werden“. „Landeshauptmann Kaiser schützt mit diesem Gesetz Mensch und Natur vor gefährlichen Pestiziden“, so der SPÖ-Konsumentenschutzsprecher, der in diesem Zusammenhang auf das vermutlich krebserregende Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verweist. Gleichzeitig erinnert Vogl an einen SPÖ-Antrag im Parlament, wonach keine Agrarförderungen an Betriebe ausgezahlt werden sollen, die Pestizide wie Glyphosat einsetzen.

„Die Kärntner ÖVP sollte mahnend auf die Bundestürkisen einwirken, denn auf Bundesebene wurden von ÖVP und FPÖ alle Anträge der SPÖ, die den Erhalt unseres Ökosystems zum Inhalt hatten, vertagt. Wie man überhaupt jegliche Debatte im Plenum verhindern wollte. Besonders unverständlich ist hier die Rolle der FPÖ, die sich immer gegen den Einsatz von Glyphosat ausgesprochen hat“, so der SPÖ-Konsumentenschutzsprecher. Die SPÖ ist verärgert über das „auf die lange Bank schieben eines österreichweiten Glyphosatverbots“. „Dabei wäre gerade angesichts der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft ein derartiger Vorstoß vorbildhaft für ganz Europa“, so Vogl, der den Kärntner Vorstoß umso wichtiger einstuft. Jetzt müsse die Regierung „endlich in die Gänge kommen“ und insbesondere die Anwendung in der Landwirtschaft – so wie von der SPÖ gefordert – verbieten. (Schluss) mr/rm/mp

