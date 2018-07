SPK Floridsdorf: Widerstand

Wien (OTS) - Im Zuge des Streifendienstes wurden Beamte am 25. Juli 2018 gegen 23.30 Uhr auf eine dunkel bekleidete Person (18) aufmerksam, welche sofort die Flucht ergriff, als sie die Polizisten bemerkte. Die Beamten verfolgten den 18-Jährigen und konnten diesen in einem nahegelegenen Park anhalten. Zum Grund der Flucht befragt, reagierte der 18-Jährige sofort aufbrausend und aggressiv. Er begann die Beamten zu beschimpfen und kam immer wieder mit Drohgebärde auf die Polizisten zu. Mehrmals wurde versucht den Mann zu beruhigen, bis dieser schlussendlich festgenommen wurde. In weiterer Folge wurde der Mann in den Arrestbereich gebracht wo er mehrmals versuchte, die Beamten durch Tritte zu verletzen.

