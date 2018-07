SPK Landstraße: Festnahme nach Einbruch in Keller

Wien (OTS) - In der Barichgasse ist es am 25. Juli 2018 gegen 20.00 Uhr zu Einbruchen in mehrere Kellerabteile gekommen. Ein Mieter hörte im Bereich der Kellerabteile Klopf-Geräusche. Als er nach unten ging, stellte sich heraus, dass von innen jemand gegen die versperrte Kellertüre klopfte. Da der Mieter davon ausging, dass es sich um einen Einbrecher handeln könnte, verständigte er umgehend die Polizei. Als die versperrte Kellertür geöffnet wurde, fanden die Beamten den 31-Jährigen der bereits versuchte, von innen die versperrte Kellertür aufzubrechen. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten mehrere aufgebrochene Kellerabteile. Diebesgut, welches bereits in einer Tasche verstaut wurde sowie Einbruchswerkzeug wurden sichergestellt.

