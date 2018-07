Donaustadt: „Austropop“ am Samstag im Donaupark

Wien (OTS/RK) - Beliebte heimische Künstlerinnen und Künstler gastieren noch bis Sonntag, 26. August, auf der „Bühne Donaupark“ (Zugang: 22., Arbeiterstrandbadstraße 122). Organisiert werden die unterhaltsamen Veranstaltungen auf der Freiluft-Bühne durch den „Kulturverein Donaustadt“ (Präsident: Herbert Sobotka). Die nächsten Termine: Am Freitag, 27. Juli, bringt der Kabarettist und Religionslehrer Stefan Haider ab 19.30 Uhr das Publikum mit dem Solo-Programm „Free Jazz“ zum Lachen. Der Nachwuchs hat am Samstag, 28. Juli, ab 16.30 Uhr, beim lustigen „Kinderschminken“ mit Klara Kundu viel Spaß. An der nostalgischen Musik-Revue „Best Of Austropop“ am Samstag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr, wirken der Conférencier Peter Rapp und das Trio „Die Drei“ mit. Die Herren Korner, Klement und Frei wandeln ehrerbietig auf den melodiösen Spuren der Stars Ambros, Fendrich und Danzer und runden deren große Erfolge mit Stücken aus dem Album „Wir san aus Österreich“ ab. Peter Rapp umrahmt den bunten Liederreigen mit Anekdoten aus seiner Karriere und erzählt über Begegnungen mit Berühmtheiten aus der Musik- und Show-Branche. Stets ist der Eintritt bei Veranstaltungen auf der „Bühne Donaupark“ gratis. Auskünfte dazu: Telefon 0699/81 36 82 92 („Hotline“).

Dieses Sommer-Projekt wird durch „Wien Kultur“ und durch den Bezirk gefördert. Der österreichische Rock’n Roll-Musikus Andy Lee Lang präsentiert sich bei seinem Auftritt auf der „Bühne Donaupark“ wieder einmal von einer neuen Seite: Am Sonntag, 29. Juli, ab 18.00 Uhr, verbreitet die Formation „Andy Lee Lang mit Herbert und Viktor“ mit zünftigen „wienerischen“ Weisen eine frohe Stimmung. Vorgetragen werden die besten Titel aus der aktuellen CD „Weana Gaude“, traditionelle Wienerlieder und musikalische „Überraschungen“. Der Zutritt ist kostenlos. Informationen über den vollständigen Spielplan der Freiluft-Bühne im Donaupark erteilt Vereinspräsident Herbert Sobotka gerne via E-Mail. Die Adresse lautet office @ kv22.at.

