AVISO – Freitag, 27.7., 9.30 Uhr: Fotoaktion „Frauenfußball fördern!“ der SPÖ Frauen und SJ

Anlässlich des Starts der Bundesliga fordern SPÖ Frauen und SJ den ÖFB zu mehr Frauenförderung auf

Wien (OTS/SK) - Zum Anlass der am Freitag, den 27. Juli, startenden Saison der Österreichischen Bundesliga organisieren die SPÖ Frauen und die Sozialistische Jugend Österreich (SJ) eine Aktion für mehr Frauenförderung im österreichischen Fußball. Gemeinsam mit SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender NRin Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner, der Wiener SPÖ-Landesfrauengeschäftsführerin Nicole Berger-Krotsch, den Sprecherinnen der Themeninitiative Sport der SPÖ Frauen Wien und SJ-Bundesvorsitzender Julia Herr werden im Rahmen einer Fotoaktion am Platz der Menschenrechte die Forderungen an den Österreichischen Fußball Bund (ÖFB) präsentiert. ****

Wann: Freitag, 27. Juli 2018, 09.30 Uhr

Ort: Platz der Menschenrechte, 1220 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) cg/mr

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493