L 41 wurde zwischen Langau und Wolfsbach ausgebaut

Arbeiten kürzlich abgeschlossen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße L 41 wurde zwischen Langau und Wolfsbach in den Gemeindegebieten von Langau und Drosendorf-Zissersdorf auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern erneuert. Diese Straße wies in diesem Abschnitt zahlreiche Netzrisse, starke Verdrückungen sowie Spurrinnen auf. Weiters war der Oberbau der Straßenkonstruktion nicht mehr frostsicher. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, die Landesstraße L 41 zwischen Langau und Wolfsbach zu erneuern. Die Planung erfolgte durch die NÖ Straßenbauabteilung in Hollabrunn und die Straßenmeisterei Geras.

Von der Kreuzung der L 41 mit der L 1167 östlich von Wolfsbach wurde die Landesstraße Richtung Langau auf einer Fläche von rund 10.600 Quadratmetern abgefräst. Danach wurde unter Beigabe von Zement das Mischgut wieder aufgetragen und verdichtet. Anschließend wurde über die gesamten 1,8 Kilometer der Landesstraße L 41 unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Zum Abschluss erfolgte die Anpassung des Banketts an den Neubestand der Landesstraße, die erforderliche Straßenmarkierung wird noch aufgebracht.

Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Geras und Baufirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund zwei Monaten durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 430.000 Euro und werden vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse