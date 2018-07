EANS-News: Strabag-Tochter Efkon tritt in norwegischen Markt für Mautsysteme ein

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Unternehmen

Graz - Die auf Mautsysteme spezialisierte STRABAG-Tochter EFKON wird die zwei größten norwegischen Städte, Oslo und Bergen, mit neuen Mautlösungen ausstatten. EFKON ist bereits in Ländern wie Österreich, Belgien, Deutschland und Irland sowie außerhalb Europas in Malaysia, Südafrika und Indien aktiv. Mit diesen zwei Projekten gelang EFKON nun auch der Markteintritt in Norwegen.

In Summe werden für die Norwegian Public Roads Administration (NPRA) über 100 Mautstationen errichtet. Der Auftragswert liegt bei knapp EUR 11 Mio. (rd. NOK 100 Mio.) und beinhaltet acht Jahre Wartung, die auf max. 17 Jahre verlängert werden können.

"Der norwegische Markteintritt ist ein weiterer wichtiger Schritt unserer Tochter EFKON, um sich international als umfassender Systemintegrator und Lösungsanbieter zu positionieren", erklärt Thomas Birtel, CEO der STRABAG SE.

Herausforderungen alter Städte fordern neue Lösungen

Oslo und Bergen weisen - wie viele andere europäische Städte - eine vergleichsweise alte Bausubstanz bei gleichzeitig großen Naturflächen auf. Die Kundin NPRA legte bei der Ausschreibung größten Wert darauf, dass sich die moderne Lösung bestmöglich in das Stadtbild integriert. Das EFKON-Konzept überzeugte in dieser Hinsicht besonders durch ansprechendes Design und einer geringen Anzahl an Komponenten.

Der Vertrag in Oslo beinhaltet die Errichtung und den Betrieb von 73 Mautstation, die Inbetriebnahme soll am 1.3.2019 erfolgen. Inkludiert ist ein Wartungsvertrag von mindestens acht Jahren, mit der Möglichkeit einer jährlichen Verlängerung. In Bergen werden 14 Mautstation neu errichtet und 14 weitere erneuert. Ein Teil dieser 28 Stationen wird bereits am 1.1.2019 in Betrieb genommen, der Rest per 1.6.2019. Die Konditionen für die Wartung entsprechen jenen für Oslo.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Anhänge zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10189408/0/STRABAG_Efkon_Norwegen_072018.pdf

Emittent: STRABAG SE

Donau-City-Straße 9

A-1220 Wien

Telefon: +43 1 22422 -0

FAX: +43 1 22422 - 1177

Email: investor.relations @ strabag.com

WWW: www.strabag.com

ISIN: AT000000STR1, AT0000A05HY9

Indizes: WBI, ATX, SATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

STRABAG SE

Diana Neumüller-Klein

Head of Corporate Communications

Tel: +43 1 22422-1116

diana.klein@strabag.com