SJ-Freidl: Jugendliche brauchen Ausbildungsplätze, keine Zugtickets

Statt PR-trächtiger Interrail-Lotterie muss EU-weite Jugendgarantie ausfinanziert werden

Wien (OTS/SPW) - In zehn Monaten, am 26. Mai 2019, wählt Österreich ein neues Europaparlament. Deshalb liefert die SPÖ Sektion Brüssel monatlich Analysen und Fakten zu verschiedenen EU-Themen. Diesmal zur Jugendarbeitslosigkeit. „‘Die Jugend ist unsere Zukunft‘ - Diese Floskel bemühen PolitikerInnen aller Couleurs immer wieder gerne. Trotz aller politischen Absichtserklärungen ändert sich aber wenig“, kritisiert Julia Freidl, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Brüssel, und macht deutlich: „Die Realität sieht für viele Jugendliche in Europa düster aus. Sie sind die größten VerliererInnen der Wirtschaftskrise. Heute befinden sich sieben Millionen Jugendliche in Europa weder in beruflicher oder schulischer Ausbildung noch in Beschäftigung.“

Neue Initiativen wie „Discover EU“ bei denen eine ausgewählte Anzahl an Interrailtickets unter 18-Jährigen verlost wird, bewertet Freidl skeptisch: „Das ist eine zynische PR-Show. Jeder zweite Jugendliche in Griechenland ist arbeitslos und gleichzeitig finanziert die EU dem deutschen Facharztsohn mit etwas Glück den Sommerurlaub? Ein Interrail-Ticket ist keine Antwort auf die Zukunftsherausforderungen, die jungen Menschen heute in Europa begegnen, alleine in Österreich sind 27.500 Jugendliche ohne Job.“

Als konkrete Maßnahme fordert Julia Freidl eine europaweite Jugendgarantie nach österreichischem Vorbild: „So garantieren wir jedem jungen Menschen innerhalb von vier Monaten einen Job, Ausbildungsplatz oder zumindest ein Praktikum, also wirkliche Perspektiven. Laut ILO sind dafür 20,1 Milliarden Euro notwendig, statt aber die Gelder zumindest aufzustocken, sollen die Mittel für den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit im neuen EU-Haushalt gekürzt werden. Der österreichische Ratsvorsitz muss bei den anstehenden Budgetverhandlungen beweisen, dass wir die gravierenden Probleme der jungen Menschen in Europa tatsächlich ernst nehmen und nicht nur in Sonntagsreden bedauern.“

Hintergrund:

Die Europäische Jugendgarantie ist für den Zeitraum von 2017 bis 2020 mit Mitteln in Höhe von 8.4 Milliarden Euro ausgestattet. Mit dem neuen Programm der Kommission „Discover EU“ können sich Jugendliche aus ganz Europa für Gratis-Interrail Tickets bewerben. Mit einem Budget von 12 Millionen Euro werden im Jahr 2018 etwa 20.000 Tickets finanziert. https://europa.eu/youth/discovereu_en

