Großweikersdorf: Sanierung der Brücke über den Schmidabach

Bauzeit beträgt rund zwei Monate

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Gemeindegebiet von Großweikersdorf (Bezirk Tulln) überspannt ein Brückenobjekt der Landesstraße B 4 den Schmidabach sowie einen Rad- und Gehweg. Die B 4 ist in diesem Bereich mit einem Verkehrsaufkommen von rund 10.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Die Brücke wurde im Jahr 1963 als einfeldriges Stahlbetonplattentragwerk mit einer Gesamtstützweite von 17 Metern errichtet und weist beträchtliche Zeit- und Witterungsschäden am Brückentragwerk sowie an Randbalken, Fahrbahnbelag, Abdichtungssystem, Entwässerungssystem und Geländer auf. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, am Brückenobjekt eine Generalinstandsetzung vorzunehmen.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen werden der Fahrbahnbelag, die angrenzenden Zu- und Ausfahrtsflächen, die Gehsteige sowie die gesamte Brückenausrüstung abgetragen und durch eine neue Ausführung ersetzt. Weiters werden die Einbautenträger zeitgleich Adaptierungen an ihren Einbauten (Wasser, Kanal, Strom und Lichtwellenleiter) vornehmen. Die gesamten Bauarbeiten werden in einem Zeitraum von rund zwei Monaten von der Firma Habau aus Horn durchgeführt. Die Kosten für die Brückensanierung belaufen sich auf rund 240.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Arbeiten werden unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung durchgeführt. Die Radfahrer- und Fußgängerunterführung muss auf Grund der erforderlichen Arbeiten für die Dauer von rund zwei Wochen mit einer gekennzeichneten Umleitung gesperrt werden. Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse