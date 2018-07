FPÖ-Gudenus: "SPÖ - Sechs Millionen Euro für 3.000 Wiener Sozialwohnungen?"

"SPÖ-Ludwig fördert Spekulation mit Wiens sozialem Wohnbau"

Wien (OTS) - „Wo die SPÖ regiert, dürfen internationale Investoren auf enorme Gewinne durch die Spekulation mit tausenden Sozialwohnungen hoffen“, erinnerte der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Mag. Johann Gudenus an die merkwürdigen Vorgänge in der Causa WBV-GÖD bzw. WBV-GFW.



„Die SPÖ spielt faktisch der Finanzwelt 3.000 Sozialwohnungen um sechs Millionen Euro in die Hände“, wurde Gudenus konkret. „Was hier passiert ist ein roter Schlag ins Gesicht gegen Österreich. Sozialer Wohnbau wird in gigantischen Paketen der Spekulation überlassen. Offensichtlich will Max Lercher durch polemische Angstmacherei davon ablenken“, kritisierte Gudenus den SPÖ-Bundesgeschäftsführer.



„Lercher ist vollkommen unglaubwürdig, solange die SPÖ den Wiener sozialen Wohnbau zur gewinnträchtigen Spielwiese der Finanzwelt degradiert“, so Gudenus.

