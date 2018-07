Fahrbahn und Gehsteige wurden in Aspang Markt saniert

Bauzeit vier Wochen, Kosten liegen bei 150.000 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße L 4178 wurde in der Marktgemeinde Aspang Markt (Bezirk Neunkirchen) auf einer Länge von rund 470 Metern saniert. Die L 4178 wies zwischen der Kreuzung mit der Hammergasse und der Kreuzung mit der Königsbergerstraße in Aspang Markt zahlreiche Schäden auf. Weiters waren die vorhandenen Gehsteige auf Grund von Wasserleitungsanschlüssen an bestehende Häuser sanierungsbedürftig. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Aspang Markt entschlossen, die Landesstraße L 4178 in diesem Bereich zu sanieren. Die Planungen erfolgten durch die NÖ Straßenbauabteilung Wiener Neustadt und die Straßenmeisterei Aspang in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Aspang Markt.

Unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite von 5,2 Metern wurde auf einer Fläche von rund 2.900 Quadratmetern die Fahrbahn der Landesstraße L 4178 in einer Stärke von zwölf Zentimetern zuerst abgefräst. Danach wurden eine neun Zentimeter starke Tragschicht sowie eine drei Zentimeter starke Deckschicht aufgetragen. Die bestehenden schadhaften Gehsteige wurden erneuert. Abschließend wird noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht.

Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Aspang und die Firma Swietelsky GmbH in einer Bauzeit von rund vier Wochen durch. Die Kosten von rund 150.000 Euro tragen das Land Niederösterreich und die Gemeinde Aspang Markt.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

