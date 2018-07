Grüne Wien/Maresch: Tierschutz muss auch auf privaten Märkten eingehalten werden

Wien (OTS) - „Die heutige Veröffentlichung erschreckender Bilder eines privaten Kleintiermarktes in Wien Penzing macht betroffen. Kaninchen, Hühner und Tauben wurden in viel zu engen Käfigen gehalten und wiesen einen schlechten Gesundheitszustand auf. Auf offener Straße wurden kranke oder verletzte Tiere verkauft“, so der Tierschutzsprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch. „Wie Kleintiere hier feilgebotenen werden, erinnert mich an Bauernmärkte meiner Kindheit, die mit heutigen Tierschutzstandards unvereinbar sind. Ein privater Markt wie dieser, der ganz offensichtlich beim Tierschutz zahlreiche Gesetzesverstöße betreibt, sollte in Zukunft nicht mehr stattfinden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass solche Märkte die Tierschutzvorschriften einhalten oder gänzlich geschlossen werden“, so Maresch.

