Vogl zu Gentechnik-Urteil: Wichtiger Schritt für KonsumentInnen, Umweltschutz und Gesundheit

SPÖ-Konsumentenschutzsprecher erfreut über Kennzeichnung und Risikoabschätzung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Markus Vogl zeigt sich erfreut über das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu neuen Pflanzenschutztechniken in der Landwirtschaft. „Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung für die KonsumentInnen in Europa und den Umweltschutz sowie die Gesundheit. Die Bedenken der Menschen gegenüber der Gentechnik werden damit ernstgenommen“, so Vogl am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Der SPÖ-Konsumentenschutzsprecher erinnert in diesem Zusammenhang an den SPÖ-Antrag, der die Kennzeichnungspflicht und eine umfassende Risikobewertungspflicht vorgesehen hat. „Die SPÖ hat immer einen demokratischen Prozess verlangt, in dem festgestellt wird, ob die Menschen eine Pflanzenwelt wollten, die gentechnisch manipulierte Pflanzen ungesteuert und für den Menschen nicht nachvollziehbar in die Natur entlässt und ob die Bevölkerung in Europa Lebensmittel essen will, die mit einer neuen Züchtungstechnik hergestellt wurden“, so Vogl und weiter: „Daher ist dieses Urteil ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen der Bürger der EU, dass sie entscheiden können, ob sie Gentechnik am Teller haben wollen oder nicht“. (Schluss) up/rm

