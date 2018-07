Densitas und Leeds Teaching Hospitals unterzeichnen Partnerschaft zwecks Integration von innovativen personalisierten Technologien für das Brust-Screening in routinemäßige klinische Arbeitsabläufe.

Halifax, Neuschottland (ots/PRNewswire) - Densitas, Inc., ein Analytikinnovator im Bereich der Brustbildgebung mit Sitz in Halifax, Neuschottland, gibt eine kürzlich formalisierte Partnerschaft mit dem Leeds Teaching Hospitals NHS Trust in Großbritannien bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft sollen innovative personalisierte Technologien für das Brust-Screening in routinemäßige klinischen Arbeitsabläufe integriert werden, darunter unsere Produkte DENSITAS|density(TM) und DENSITAS|quality(TM). Das Ziel ist es, die Qualität im Bereich geschichtetes Brust-Screening und Mammografie auf Bevölkerungsebene zu verbessern und Anreize für die Forschung im Bereich Brustgesundheit zu schaffen.

Führt zu einer Verbesserung der Mammografie-Qualität und des auf Bevölkerungsebene geschichteten Brust-Screenings

"Unsere Partnerschaft mit dem Leeds Teaching Hospitals NHS Trust ist die erste ihrer Art in Großbritannien und entspricht einem Abgleich der Vision zwecks Verbesserung der Angemessenheit bei der Betreuung im Rahmen von Brustkrebs-Screenings durch Innovation in den Bereichen Technologie und Dienstleistungserbringung", sagt Mohamed Abdolell, CEO von Densitas. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr. Nisha Sharma, Geschäftsleiterin des Bereichs Breast Screening, und ihrem Team im Rahmen des Brust-Screening-Programms des Leeds Teaching Hospital NHS Trust, um unsere Analyseplattform für die Brustbildgebung mittels maschinellen Lernens in eine klinische Umgebung einzuführen."

Die Brustgewebsdichte ist ein bestätigter unabhängiger Risikofaktor für Brustkrebs bei Frauen. Der aktuelle Pflegestandard des nationalen Gesundheitswesens in Großbritannien besteht aus einer subjektiven, visuellen Beurteilung der Brustgewebedichte durch einen Radiologen, wenn diese überhaupt durchgeführt wird. Die Densitas|density(TM) Software bietet neben der digitalen Mammografie einen automatisierten Mechanismus für die Quantifizierung und Erfassung der Brustdichte zwecks Beurteilung durch den Radiologen. Dadurch kann das Leeds-Team die Brustdichte jeder Frau beurteilen, bei der eine Mammografie durchgeführt wird. Densitas|density(TM) beschleunigt und vereinfacht nicht nur den Prozess zur Quantifizierung der Brustdichte, sondern standardisiert die Dichtemessung und ermöglicht die Schichtung von Frauen, die für ein Screening in Frage kommen, um sicherzustellen, dass bei denjenigen, die eine offensivere Nachuntersuchung benötigen, diese auch tatsächlich durchgeführt wird. Gleichzeitig kann dadurch die Anzahl unnötiger Untersuchungen reduziert werden. Die Densitas-Software ist in dem Sinne einzigartig, dass sie die Brustdichte mittels routinemäßig archivierter, verarbeiteter DICOM-Bilder beurteilt, die normalerweise durch Radiologen überprüft werden. Dadurch wird die prospektive und retrospektive Brustdichtemessung für die klinische Versorgung und für die Forschung unterstützt.

Dr. Nisha Sharma meint dazu: "Es handelt sich dabei um eine hochspannende Entwicklung für uns, weil daraus potenziell ein wirklicher Unterschied in Bezug auf die Qualität unseres Screening-Programms resultieren und dadurch schließlich die Gesundheit von Frauen in Leeds verbessert werden kann. Ich freue mich sehr, dass die Abteilung Leeds Breast Screening und das Forschungsteam die Gelegenheit haben, mit Densitas zusammenzuarbeiten. Dies ist der Grundstein für zukünftige Entwicklungen, welche die Brustkrebsdiagnose verbessern werden. Alles in allem sind dies also hervorragende Neuigkeiten für Frauen."

