Feichtinger: Klima-Leuchttürme der Regierung nur mehr Kerzerl im Wind?

SPÖ-Umweltsprecher übt heftige Kritik an Verkehrsminister Hofer: „Innovation sieht anders aus“

Wien (OTS/SK) - Heftige Kritik übt SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger an Verkehrsminister Hofer und der Anhebung des Tempolimits auf zwei Abschnitten auf der Westautobahn: „Wie will der Verkehrsminister damit die von ihm präsentierten Klima- und Energieziele erreichen?“, so Feichtinger, der in diesem Zusammenhang auf die deutlich höhere Schadstoffbelastung verweist. ****

Noch am 28. Mai haben Hofer und Köstinger die „12 Leuchttürme der Klima- und Energiestrategie“ präsentiert. „Diese Leuchttürme sind offenbar nur noch ein Kerzerl im Wind“, so Feichtinger. Mit derartigen Projekten werde man die Klimaziele nicht erreichen. „Ohnehin sei die Anhebung auf Tempo 140 km/h auf mehreren Ebenen „keine intellektuelle Meisterleistung“. Die Verkehrssicherheit nimmt ab, die Zeitersparnis ist gering und die Lärmbelastung nimmt zu. Laut einer Studie der TU Graz kommt es bei Tempo 140 zu einem Plus des Schadstoffausstoßes von Stickoxiden von 21 Prozent, außerdem würden die Feinstaubemissionen um 20 Prozent zunehmen, der Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid um 12 Prozent.

„Innovation sieht anders aus. Andere europäische Länder investieren in den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln, senken damit die Zahl der Verkehrstoten und auch die Schadstoffbelastung“, so Feichtinger. Hofer fahre dagegen die Mittel für die ÖBB zurück und versucht sich als Maskottchen der „Tempobolzer“. (Schluss) rm

