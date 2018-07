ARGE Gentechnik-frei: Wichtige Entscheidung für die weitere Absicherung der Gentechnik-freien Produktion in Europa!

Wien (OTS) - „Das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshof, dass auch die Verfahren der Neuen Gentechnik in Zukunft über das Gentechnikgesetz geregelt werden sollen, ist ein enorm wichtiger und richtiger Schritt in Richtung Stärkung und Absicherung der in Europa immer bedeutender werdenden Gentechnik-freien Produktion“, bewertet Florian Faber, Geschäfts­führer der ARGE Gentechnik-frei das heute veröffentlichte EuGH-Urteil. Der EuGH habe damit ein wegweisendes und kluges Urteil im Sinne des gesunden Menschenver­standes getroffen.

Durch diese Regelung komme das Vorsorgeprinzip zur Anwendung; Produkte aus den Verfahren der neuen Gentechnik müssen einer eingehenden Risikoabschätzung unterzogen werden und unterliegen der Kennzeichnungspflicht. „Dies ist ganz eindeutig eine positive Klarstellung – sowohl im Sinne der Konsumenten, als auch im Sinne der Unternehmen aus der Lebensmittelwirtschaft, die in den letzten Jahren substanziell in den Aufbau einer kontrolliert Gentechnik-freien Lebensmittelproduktion investiert haben,“, so Florian Faber.

Lebensmittel ohne Gentechnik sind speziell in Österreich, aber auch in Deutschland und einer wachsenden Zahl weiterer europäischer Länder zum wichtigen Marktfaktor geworden: In Deutschland wird damit für 2018 ein Jahresumsatz im Wert von rund 8 Mrd. Euro erwartet; in Österreich sind seit Jahren Milch, Eier und Geflügelfleisch vollständig als Gentechnik-frei zertifiziert. Die als „Ohne Gentechnik hergestellt“ gekennzeichneten Futter- und Lebens­mittel haben sich damit als wichtiger neuer Qualitätsstandard auf dem europäischen Markt etabliert.

Mit diesem richtungsweisenden Urteil können sich Konsumenten ebenso wie Hersteller und Vermarkter auch in Zukunft darauf verlassen, dass Produkte mit dem grünen ‚Ohne Gentechnik hergestellt‘-Siegel bzw. auch Bio-Produkte während des gesamten Produktionsprozesses nicht mit Gentechnik in Berührung kommen, erklärt Florian Faber.

Rückfragen & Kontakt:

Florian Faber

ARGE Gentechnik-frei

01-90440-603

f.faber @ gentechnikfrei.at

www.gentechnikfrei.at