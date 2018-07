Sheikh Mohammed bin Rashid und Sheikh Mohamed bin Zayed weihen Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi auf Yas Island ein

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -

Warner Bros. World Abu Dhabi, Yas Islands neuester Themenpark öffnet am 25. Juli seine Türen für die Öffentlichkeit

Der 1-Milliarde-USD teure Themenpark wurde von Miral, Abu Dhabis Schöpfer der Destinationen, die das Entertainment und die Freizeitattraktionen, die Yas Island komplementieren, zusammen in Partnerschaft mit Warner Bros. Entertainment entwickelt

Mit 1,65 Millionen Quadratfuß verfügt der Park insgesamt über 29 modernste Fahrgeschäfte, interaktive familienfreundliche Attraktionen und einzigartiges Live-Entertainment über sechs voll immersive Inseln verteilt

Vice President und Prime Minister der VAE und der Herrscher von Dubai, Seine Hoheit Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, und Kronprinz von Abu Dhabi und Deputy Supreme Commander der VAE Armed Forces, Seine Hoheit Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, weihten gestern Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi ein, den ersten mit Marke "Warner Bros" versehenen Indoor-Themenpark der Welt, der von Miral, Abu Dhabis Schöpfer von Destinationen, in Partnerschaft mit Warner Bros. Entertainment mit einer Investition von 1 Milliarde USD entwickelt wurde.

Für die Multimedia-Pressemitteilung klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8373051-warner-bros-world-inauguration-yas-island/

Ihre Hoheiten nahmen an der offiziellen Einweihungsfeier teil, die im Warner Bros. Plaza bei Warner Bros. World Abu Dhabi stattfand. Zur Zeremonie gehörte die erste Vorführung des Warner Bros. Cinema Spectacular, einer faszinierenden Show, die die unvergleichliche Filmothek von Warner Bros. zum Leben erweckt. Die Gäste erlebten auch eine Reihe festlicher Feierlichkeiten mit den beliebten Figuren des Parks.

Sheikh Zayed bin Ahmed bin Zayed Al Nahyan, Sheikh Saif und Sheikh Ahmed bin Hamed bin Zayed Al Nahyan traten anschließend zusammen mit einigen kultigen Animationsfiguren des Parks von DC und Warner Bros. auf die Bühne, um auf den Knopf zu drücken, der die offizielle Eröffnung des mit Spannung erwarteten Themenparks markierte, der die Gäste zu Tausenden, einschließlich Anwohner und Touristen aller Altersgruppen, anziehen soll.

Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie unternahmen Seine Hoheit Sheikh Mohamed bin Rashid und Seine Hoheit Sheikh Mohamed bin Zayed einen Rundgang durch den Park, der offiziell am 25. Juli für die Öffentlichkeit öffnet. Die Eröffnung von Warner Bros. World Abu Dhabi markiert die neueste Attraktion in Yas Islands Angebot von Weltklasse-Tourismus und Entertainment-Attraktionen und dient dazu, die Position der Insel als führende Freizeit- und Unterhaltungsdestination in Abu Dhabi zu stärken und die renommierte Position der VAE auf der Weltkarte weiter zu verbessern.

Während des Rundgangs wurden Ihre Hoheiten über zahlreiche Elemente in Kenntnis gesetzt, die dazu beitragen, die immersiven Umgebungen des Parks auf den sechs Inseln zum Leben zu erwecken. Von den sorgsam kuratierten Musikarrangements zu den naturgetreu gestalteten Landschaften ist jedes Land auf einzigartige Weise konzipiert, um die Gäste in die Orte, die sie in Filmen, Comics oder im Fernsehen gesehen haben, eintauchen zu lassen.

Ihre Hoheiten erfuhren auch etwas über die verschiedenen Entwicklungsstadien, die der Park durchmachte, sowie die Einhaltung der international anerkannten Best Practices und rigoroser Gesundheits- und Sicherheitsstandards, um das Wohlergehen der Gäste sicherzustellen. Während des Rundgangs besuchten Ihre Hoheiten auch die große Palette der Anlagen und die modernsten Attraktionen des Parks.

"Wir sind sehr stolz darauf, heute Warner Bros. World Abu Dhabi auf Yas Island zu eröffnen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für uns, da wir dabei sind, die Position von Abu Dhabi als eine der führenden Familien- und Tourismus-Destinationen der Welt zu zementieren. Ich bin zuversichtlich, dass die Hinzufügung dieses Themenparks zu unserem bereits sehr reichhaltigen Portfolio das Angebot von Yas Island weiterhin verbessern wird", sagte S.H. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman von Miral.

"Wir sind hocherfreut, dass wir durch unsere Partnerschaft mit Warner Bros. unser Versprechen halten konnten, eine Attraktion zu schaffen, die die Jungen und die im Herzen jung Gebliebenen sowohl fasziniert als auch unterhält", fügte, S.E. Al Mubarak hinzu.

Randvoll mit endloser Familienunterhaltung und Abenteuern transportiert der Park die Gäste in sechs fachmännisch konzipierte Länder, einschließlich DCs Metropolis und Gotham City, sowie Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch und Warner Bros. Plaza. Mit insgesamt 29 aufregenden Fahrgeschäften, interaktiven familienfreundlichen Attraktionen und einzigartigen Live-Entertainment-Shows wird der Park ein unglaubliches Angebot von themenorientierten Erlebnissen bieten. Gäste können auch die authentischen themenorientierten Gourmet-Erlebnisse genießen, angefangen von Essen zum Mitnehmen bis zu Restaurants und Cafes mit Bedienung sowie speziell entworfenen Geschäften mit entsprechender Warner Bros. Merchandise, inspiriert durch die von Fans geliebten Figuren, von denen einige exklusiv für den Park entworfen wurden.

"Warner Bros. hat eine fast 100-jährige Tradition in der Herstellung und dem Vertrieb von hochwertiger Unterhaltung für ein weltweites Publikum, und diese Attraktion der Weltklasse führt diese Tradition in großem Stil weiter", sagte Kevin Tsujihara, Chairman und CEO, Warner Bros. "Warner Bros. World Abu Dhabi erweckt buchstäblich unsere Figuren zum Leben und bietet Fans ein wirklich einzigartiges immersives Unterhaltungserlebnis. Wir könnten keine besseren Partner als unsere Kollegen bei Miral haben und wir freuen uns darauf, unsere langjährige Beziehung weiterzuführen", fügte er hinzu.

Der Themenpark der Weltklasse erweckt Fanlieblinge wie die DC Superhelden Batman, Superman und Wonder Woman neben beliebten Warner Bros. Animationsfiguren von Looney Tones und Hanna-Barbera wie Tom und Jerry, Scooby-Doo und die Flintstones zum Leben durch die Anwendung neuester Technologie, um wahrhaft immersive Umgebungen und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen.

Der Spaß beginnt bei Warner Bros. Plaza, wo die Gäste durch die Straßen durch ein Jugendstil-Portal zu den verschiedenen Ländern von Warner Bros. World Abu Dhabi spazieren können. Die Gäste können die glänzende Stadtlandschaft von Metropolis genießen, wo sie den heroischen Optimismus der Justice League bestaunen können - zu deren Mitgliedern Wonder Woman, Green Lantern und The Flash gehören. Anschließend können sie sich zu den dunklen Gassen von Gotham City begeben, wo die bösen Drahtzieher wie der Joker und Harley Quinn Chaos anrichten, um dann von Batman besiegt zu werden. Im Gegensatz dazu werden blauer Himmel und flauschige weiße Wolken die Gäste in Cartoon Junction umgeben, wo beliebte Charaktere aus der Kindheit zum Leben erweckt werden. Die Gäste lassen dann die bunten Häuser hinter sich für die hohen Dünen von Dynamite Gulch voll von animierten Streichen und verrückten Pannen. Am Ende können sich die Gäste völlig ins moderne Steinzeitalter in Bedrock mit unseren beliebten Höhlenfamilien - den Flintstones und den Rubbles - begeben.

Warner Bros. World Abu Dhabi ist die neueste Hinzufügung zu den immersiven Themenparks von Yas Island, einschließlich Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi und der zukünftigen Attraktion, CLYMB. Diese werden komplementiert von: Yas Marina Circuit - einem der technologisch fortgeschrittensten Formula 1® Rennstrecken der Welt; Yas Marina - einem lebhaften Ort, der Restaurants, Fitness und Freizeitanlagen anbietet; Yas Mall - dem größten Einkaufszentrum in Abu Dhabi mit 400 Geschäften; Yas Beach und Yas Links Abu Dhabi - dem von Golf Digest auf Platz 26 der Welt eingestuften Golfplatz, sowie sieben anspruchsvollen Hotels von 3 bis zu 5 Sternen.

Um Tickets zu kaufen oder mehr über Warner Bros. World Abu Dhabi zu erfahren, besuchen Sie http://www.wbworld.com und folgen Sie der Konversation auf Social Media unter Benutzung des Hashtags #WBWorld.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/722156/Miral_and_Warner_Bros_World.jpg )

Rückfragen & Kontakt:

Warner Bros. World Abu Dhabi

Rashad Al Ghadban

PR & Communications Manager

RGhadban @ wbworld.com

+971 2 497 9087

Weber Shandwick für Warner Bros. World Abu Dhabi

Nada Elbarshoumi

Nelbarshoumi @ webershandwick.com

+971 2 449 4457

Ogilvy für Miral

Arwa Al Khatib

arwa.alkhatib @ ogilvy.com

+971 4 305 0330

Warner Bros. Consumer Entertainment

Stephanie Clark

Director

Publicity & Communications

Stephanie.clark @ warnerbros.com