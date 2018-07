SOKO Ost: Mutmaßlicher Motorraddieb festgenommen

Wien (OTS) - Im Zuge einer Schwerpunktaktion der „SOKO Ost“ konnten Beamte auf einem Betriebsparkplatz in der Gadnergasse einen abgestellten Kastenwagen wahrnehmen, bei dem sich drei Personen aufhielten. Als die Tatverdächtigen die Zivilbeamten bemerkten, rannten sie davon. Im Kastenwagen konnte ein Motorrad, das kurz zuvor in der Lorystraße gestohlen worden war, vorgefunden werden. Nach kurzer Verfolgung wurde einer der Tatverdächtigen angehalten und festgenommen. Eine Fahndung nach den weiteren Flüchtigen, an der auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief negativ. Der 43-jährige mutmaßliche Motorraddieb befindet sich in Haft. Die Ermittlungen laufen.

