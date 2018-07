ORF III am Donnerstag: „Edgar Wallace“ im Doppelpack mit „Das Rätsel der roten Orchidee“ und „Der Rote Kreis“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 26. Juli 2018, zeigt ORF III wieder zwei Edgar-Wallace-Filme kuratiert vom Filmexperten Horst-Günther Fiedler. Den Auftakt zum „sommer.krimi“-Abend macht „Das Rätsel der roten Orchidee“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1961. Das „Patronat für reiche Bürger“ versetzt London in Angst und Schrecken: Wer sich weigert Schutzgeld zu zahlen, wird ermordet. Seltsamerweise teilten die Opfer nicht nur den Butler, sondern hatten auch ihr Konto bei der gleichen Bank. Inspektor Weston (Adrian Hoven) stößt bei den Ermittlungen an seine Grenzen und erfragt Hilfe vom FBI. Captain Allerman (Christopher Lee) kommt zu der Erkenntnis, dass die Geschehnisse in London mit dem Chicagoer Gangsterboss Minelli (Eric Pohlmann) in Zusammenhang stehen. Regie führte Helmuth Ashley.

Auch in „Der Rote Kreis“ (21.40 Uhr) aus dem Jahr 1960 in der Regie von Jürgen Roland wird wegen Mord und Erpressung ermittelt: Wer sich den erpresserischen Forderungen des „Roten Kreises“ nicht beugt, wird mit dem Tod bestraft. Bei den Toten findet man jedes Mal einen Zettel mit einem roten Kreis darauf. Inspektor Parr (Karl-Georg Saebisch) von Scotland Yard tappt im Dunkeln. Um die aufgebrachte Öffentlichkeit zu beruhigen, wird ihm Londons bester Privatdetektiv Derrick Yale (Klausjürgen Wussow) zur Seite gestellt. Erst nach einem weiteren Mord finden die beiden eine Spur, die sie zu einem entflohenen Todeskandidaten führt, bei dem im entscheidenden Moment die Guillotine versagte.

