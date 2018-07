FASHION & BEAUTY-NEWS: 🌻 Die neue Flowercrowns-Trachtenkollektion des Accessoires-Label »We Are Flowergirls« ist da

FASHION & BEAUTY-NEWS: ­čî╗ Die neue Flowercrowns-Trachtenkollektion des Accessoires-Label ┬╗We Are Flowergirls┬ź ist da

­čî╗ Die neue Sp├Ątsommer Country Collection von ┬╗WE ARE FLOWERGIRLS┬ź ist da! ­čî╗

Wien (OTS) - Die Trachtensaison mit dem Oktoberfest steht vor der T├╝r und der Sp├Ątsommer ruft nach romantischen Wochenenden am Land.

Und so freut sich ├Âsterreichische Accessoires-Label ┬╗We Are Flowergirls┬ź, passend zu dieser traumhaften Jahreszeit, deren neue ┬╗FLOWER WEEKEND AT THE COUNTRY HOUSE┬ź-Flowercrown-Collection pr├Ąsentieren zu d├╝rfen!

Die neue Kollektion besteht aus ├╝ber 60 Blumenkr├Ąnzen, B├Ąndern, Sch├╝rzen-G├╝rtel, Broschen, Samt-Chokern und H├╝ten.

Handgemacht aus Vintage Seidenblumen f├╝r die Ewigkeit.

Blumenkra╠łnze machen uns zu blu╠łhenden Scho╠łnheiten. Jede Frau, jedes Ma╠łdchen sollte einen haben. Die Mission von ┬╗We Are Flowergirls┬ź ist es, qualitativ hochwertige, handgemachte Blumenkra╠łnze anzubieten, die den Kundinnen einen Hauch von Luxus schenken. ┬╗We Are Flowergirls┬ź arbeitet nur mit feinsten Blumen aus Stoff, gewachstem Papier und synthetischen Materialien. Jede ┬╗We Are Flowergirls┬ź-Haarkrone der einzelnen Kollektionen ist ein Unikat und wird speziell fu╠łr jedes Blumenma╠łdchen einzelgefertigt.

Das florale Herz von ┬╗We Are Flowergirls┬ź liegt in ihrem Atelier mitten in Wien. Das ist die kreative Homebase der Flowergirls, wo jeder Kranz, jede Idee und jede Scho╠łnheit ihren Anfang finden. Auf Termin laden die Flowergirls ihre Bra╠łuten und Co. gerne ins Atelier ein und zaubern speziell angefertigte Pieces. Erwerben kann man die Kollektions-Kra╠łnze und Einzelanfertigungen online auf www.weareflowergirls.com.

Wer steckt hinter den Flowergirls?

Im Sommer 2015 gegru╠łndet, ist ┬╗We Are Flowergirls┬ź die liebliche Erfindung von zwei Wiener Kreativen. Cecilia Leitinger und Mathias Assefi haben das Ziel, Blumenkra╠łnze mit Charme, hoher Qualita╠łt und einzigartigem Eye-Catch Effekt zu produzieren. Zugleich bieten sie ihre Kreationen zu leistbaren Preisen an, sodass jedes Ma╠łdchen und jede Frau sich mit einem ┬╗We Are Flowergirls┬ź-Kranz schmu╠łcken kann. Alle Kreationen sind 100% handgemacht in ihrem Wiener Atelier und entstehen aus herrlichen Rosen, Lilien, Tulpen und vielen weiteren Blumen, Blu╠łten, Knospen und Fru╠łchten. ┬╗We Are Flowergirls┬ź verwo╠łhnt dich mit jeglicher Wunscherfu╠łllung, die die Herzen ihrer Blumenma╠łdchen ho╠łher schlagen la╠łsst.

