Susanne Schötz, Alexander Rüdiger, Renate Holm und Fabio Wibmer am 26. Juli zu Gast in „Stöckl.“

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 26. Juli 2018, um 23.00 Uhr in ORF 2 Katzenforscherin Susanne Schötz, „Money Maker“-Moderator Alexander Rüdiger, Opernsängerin Renate Holm und Mountainbiker Fabio Wibmer zu Gast bei Barbara Stöckl.

Susanne Schötz ist Universitätsprofessorin für Phonetik in Schweden und erforscht als solche die Sprache der Katzen. Im Nighttalk „Stöckl.“ gibt sie Ratschläge, wie man die verschiedenen Laute einer Katze richtig zuordnet und interpretiert. Außerdem wird die gebürtige Schwedin mit deutschen Wurzeln auch eine Kostprobe in Sachen „Kätzisch“ geben.

Alexander Rüdiger moderiert seit zwölf Jahren die im Sommer täglich stattfindende Sendung „Money Maker“. In seiner Freizeit tauscht der 48-jährige Wiener regelmäßig sein grünes Sakko gegen seine Laufschuhe, um bei den extremsten Marathons der Welt teilzunehmen. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt er, was ihn antreibt, regelmäßig über seine Grenzen hinauszugehen.

Renate Holm feierte vergangenes Jahr ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum. Am Höhepunkt ihrer Karriere sang die gebürtige Berlinerin mit Operngrößen wie Luciano Pavarotti, Plácido Domingo und Maria Callas. Wie schaffte sie den Sprung von der Zahnarztassistentin auf die großen Klassikbühnen der Welt?

Fabio Wibmer ist professioneller Mountainbiker und hält seine spektakulären Fahrten und Tricks regelmäßig auf Videos fest. Mittlerweile hat der 23-jährige Osttiroler knapp 1,3 Millionen Fans auf YouTube und wurde kürzlich vom „Forbes“-Magazin in die „30 unter 30“ gewählt. Welche Gedanken gehen dem Extremsportler durch den Kopf, wenn er mit seinem Fahrrad aus einem Flugzeug springt oder auf dem schmalen Geländer eines 200 Meter hohen Staudamms balanciert?

