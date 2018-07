Europa-League-Quali live im ORF mit ZSKA Sofia – Admira

Am 26. Juli um 18.55 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Mit Einzelvereinbarungen mit Sturm, Rapid und Admira hat sich der ORF bekanntlich für alle seine Medien die Rechte an den Heimspielen der Champions-League- bzw. Europa-League-Qualifikation gesichert. Nach dem heutigen CL-Quali-Spiel Ajax – Sturm (ab 20.15 Uhr in ORF eins) geht es bereits am Donnerstag, dem 26. Juli 2018, um 18.55 Uhr in ORF eins mit der Europa-League-Quali weiter. Dabei trifft die neuformierte Admira auswärts auf ZSKA Sofia. Kommentator ist Michael Bacher, die Analysen steuern Bernhard Stöhr und Roman Mählich bei.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

