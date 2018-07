„Am Schauplatz“-Reportage „Was wurde aus Rumba?“ am 26. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein Pudel von aristokratischem Geblüt, eine sprechende Räbin und ein preisgekrönter Superstier namens Rumba. In der mehr als 20-jährigen „Am Schauplatz“-Geschichte gab es viele Reportagen über die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren. Viele sind den Zuseher/innen und der Redaktion in Erinnerung geblieben. Etwa das Krokodil Susi, das seinem Besitzer beim Füttern fast den Finger abbiss, aber dennoch von ihm über alles geliebt wurde. Oder der Königspudel Waddy von der Herbordsburg, der laut seinem Frauerl so makellos war, dass er nur schöne Menschen mochte.

Was bewegt die Österreicher zu einer so großen Liebe zu Zwei-, Vier-oder Achtbeinern wie einer Vogelspinne? Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Was wurde aus Rumba?“ – zu sehen am Donnerstag, dem 26. Juli 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat Doris Plank die legendären „Am Schauplatz“-Tiergeschichten aus dem ORF-Archiv ausgegraben und nachgefragt, wie es mit den Tieren und Menschen weitergegangen ist. Mit Rumba, dem Stier, der 100.000 Kälber gezeugt hat, aber nie einer echten Kuh nahegekommen ist. Und mit Kraxi, der außergewöhnlich klugen Räbin, die mit ihrer Besitzerin kommunizieren konnte.

