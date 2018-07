Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 27.7.: „Ein Rettungsschirm für Drohnen“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Sommerserie über die Startup-Szene in Österreich hat Manuel Marold die Firma Drone Rescue in Andritz im Norden von Graz besucht – zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 27. Juli um 9.42 Uhr in Ö1.

Drohnen - die propellergetriebenen, ferngesteuerten Fluggeräte sind für die einen ein Spielzeug, vielfach werden sie aber auch kommerziell genutzt, zum Beispiel für Überwachungsaufgaben oder wissenschaftliche Messungen. Dabei sind Drohnen nicht unumstritten -immer wieder gibt es Meldungen über Abstürze oder Beinahe-Kollisionen mit Flugzeugen. Trotz der Kritik halten viele Experten Drohnen für einen Wachstumsmarkt - in Asien haben die unbemannten Fluggeräte längst den Himmel erobert, auch in den USA und Teilen Europas sind sie auf dem Vormarsch. Vom Drohnen-Höhenflug will ein junges Startup-Unternehmen aus Graz profitieren: Die Firma Drone Rescue baut ein Schutzschirm-System, das Drohnen im Fall eines Absturzes auffängt und so Personen- sowie Sachschaden verhindern soll.

