REMINDER: AK Pressegespräch am 26. Juli: Lohnentwicklung in EU-MOE-8

Wien (OTS) - Die Arbeitslosigkeit in den mittel- und osteuropäischen Mitgliedsstaaten der EU ist in den vergangenen Jahren markant zurückgegangen. Erst mit Verzögerung schlägt sich das auch in steigenden Löhnen nieder. Stärkeres Lohnwachstum wäre auch unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten wünschenswert, ist oft aber wegen der erfolgten Dezentralisierung der Lohnverhandlungsmechanismen immer schwieriger zu organisieren. Darüber und welche wirtschafts-, lohn- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nun zu ergreifen wären, informieren Sie im Rahmen eines Pressegesprächs:

Mario Holzner, Deputy Director Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)

Markus Marterbauer, Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft AK Wien

Donnerstag, 26. Juli 2018, 10 Uhr

Arbeiterkammer Wien, 6. Stock, Saal 2

1040, Prinz-Eugen-Straße 20-22

Wir würden uns freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Michaela Lexa-Frank

Tel.: (+43) 50165-12141, mobil: (+43)664 8454166

michaela.lexa @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at