Data-Scientist trifft auf Energy-Expert: Österreichische Energieagentur erweitert Portfolio

ExpertInnen der Österreichischen Energieagentur setzen auf grafenbasierte Netzwerkanalyse in der Energieforschung

Wien (OTS) -

Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) visualisiert Aktivitäten der Internationalen Energieagentur (IEA)

Projekt zeigt Schwerpunkte der internationalen Energieforschung und bringt neue Erkenntnisse

Daten sind Open Source und können von WissenschaftlerInnen kostenfrei für weitere Forschung verwendet werden, Österreichische Energieagentur stellt Anleitung zur Verfügung

Seit mehr als 40 Jahren findet bei der Internationalen Energieagentur (IEA) auch Forschung und Entwicklung in Sachen Energie statt. In rund 40 Programmen des IEA-Energie-Technologienetzwerks arbeiten WissenschaftlerInnen oft technologie- oder sektorübergreifend zusammen. „Es ist kein einfaches Unterfangen, den Überblick über rund 40 hochspezialisierte, weltweit tätige Netzwerke von ForscherInnen und Forschern zu bekommen. Doch es ist natürlich notwendig, um thematische Schwerpunkte aber auch Lücken oder Überschneidungen zu identifizieren und so schließlich zu neuen Erkenntnissen zu gelangen“, erläutert Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, die Herausforderungen bei diesem Projekt.

Die Österreichische Energieagentur wurde vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) beauftragt, die Daten zu sammeln, zu analysieren und zu visualisieren. Dabei war es wichtig, die Fachkenntnis der EnergieexpertInnen in Sachen Daten, Situation und Zusammenhänge mit dem Know-how neuer Technologien sowohl bei Auswertung als auch Visualisierung zu kombinieren. „Grafenbasierte Daten statt der ‚klassischen‘ Tabellen in Datenbanken erlauben einerseits innovative Darstellungen, liefern aber auch ein besseres Verständnis der internen Strukturen und Zusammenhänge eines Netzwerkes“, erklärt Traupmann die Herangehensweise, die in der Energieforschung noch neu ist.

Ergebnisse, Grafiken sowie den vollständigen Bericht zum Download finden Sie auf unserer Webseite.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency

Mag. Klaus Kraigher, MAS

Leiter Kommunikation

01 58615 24 110

pr @ energyagency.at

www.energyagency.at

Twitter: https://twitter.com/at_AEA