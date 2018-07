Neues Volksblatt: "Umgangston" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 25. Juli 2018

Linz (OTS) - Eines kann man der SPÖ nicht nachsagen — dass ihr erstens nämlich nach ein bisschen politischem Sommerfrieden zumute ist und dass sie zweitens sonderlich großen Wert auf eine gepflegte politische Auseinandersetzung mit den Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ legen würde.

Was Burgenlands LH Hans Niessl am Wochenende mit seiner harschen (aber weitgehend substanzlosen) Kritik an der Migrationspolitik der Regierung gemacht hat, probierte gestern SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann beim Nationalratspräsidenten — nämlich Koalitionspolitiker rüde zu beschimpfen. Wolfgang Sobotka einen „willfährigen Hausmeister der Regierung“ zu nennen und ihn „vollkommen ungeeignet“ für das Amt des Präsidenten zu halten, ist natürlich völlig überzogen. Aber die SPÖ will und muss gehört werden, und da geht halt nur die Strategie „schrille Tonalität“. Und das an möglichst allen Ecken und Enden, wie die für heute angesetzte Pressekonferenz von SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch belegt: „Abbau des Sozialstaats schreitet voran — was den ArbeitnehmerInnen noch alles droht“, lautet sein Thema.

Im Grunde genommen würde es die überzogene Diktion gar nicht brauchen, denn Zündstoff bieten die Vorhaben der Regierung ohnehin genug. Ein etwas gemäßigterer Umgangston würde so manche Verhandlungen vermutlich erleichtern — aber vielleicht will das nicht jeder?

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at