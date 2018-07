67. ASKÖ Jugendsportwoche: Sport verbindet

103 TeilnehmerInnen im BSFZ Obertraun, gelebte Inklusion

Wien (OTS) - In der Vorwoche fand die bereits 67. Jugendsportwoche der ASKÖ statt. 103 talentierte Nachwuchs-SportlerInnen im Alter von 13-15 Jahre aus insgesamt sieben Bundesländern Österreichs trainierten im wunderschönen BSFZ Obertraun unter Leitung kompetenter TrainerInnen. Die Jugendlichen absolvierten in sieben Tagen 12 Trainingseinheiten in den Sportarten Leichtathletik, Tischtennis, Handball und Volleyball, im Judo fanden sogar 15 Einheiten statt. Für all jene, deren Kernsportart nicht vertreten war, gab es wieder die Möglichkeit in der Gruppe „Multisport“ ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern. Besonders war diesmal die aktiv gelebte Inklusion durch die Teilnahme von Michael Pflug, einem erfolgreichen Athleten bei den Special Olympics Sommerspielen 2018. Pflug absolvierte alle Multisport-Aktivitäten mit vollem Einsatz, darunter auch Bouldern auf einem Kletterfelsen. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Österr. Golfverband hatten alle 103 SportlerInnen die Möglichkeit, die Sportart Golf auszu probieren.

ASKÖ-Jugendreferentin Andrea Gruber konnte ein sehr positives Resümee ziehen: „Alle TeilnehmerInnen waren mit dem richtigen Ehrgeiz bei der Sache. Ich bedanke mich bei den TrainerInnen sowie dem kompetenten Team des BSFZ Obertraun für diese gelungene Woche. Alle zusammen haben dafür gesorgt, dass unsere Nachwuchs-AthletInnen wieder einen Schritt nach vorne machen können. Wir freuen uns schon auf die nächste Jugendsportwoche 2019“.

