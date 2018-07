Korrektur - Wien: Suche nach weiteren Opfern nach Verdacht des schweren gewerbsmäßigen Betrugs

Wien (OTS) - Eine Frau steht im Verdacht seit 2016 im Raum Wien und Kärnten mehrere Betrügereien begangen zu haben. Die Tatverdächtige soll Personen davon überzeugt haben, sich an einem von ihr betriebenen Projekt mit namhaften Sportartikelherstellern finanziell zu beteiligen. Dabei gab die mutmaßliche Täterin an, in finanziellen Projektfinanzierungsnöten zu sein und versprach den willigen Investoren mehrere tausend Euro Provision. Derzeit sind den Ermittlern sieben Opfer, die zwischen €3.000,- und €26.000,-investiert haben, bekannt. Die Tatverdächtige wurde bereits Ende Juni 2018 festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen weiteren Opfern werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Ost, Gruppe Goldnagl, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 62800 erbeten.

