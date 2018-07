GAC Motor feiert zehntes Jubiläum und definiert neue Markenessenz

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas am schnellsten wachsender Autohersteller, feiert sein zehnjähriges Jubiläum und definiert gleichzeitig eine neue Unternehmenskultur und einen neuen Markenauftritt unter der Losung "The Road to Greatness" (Der Weg zu einem großartigen Unternehmen). Es läutet damit eine neue Ära in Chinas Automobilindustrie ein. Ziel des Unternehmens ist es, die Innovation über ihre derzeitigen Limits hinaus zu steigern.

Im vergangenen Jahr hat GAC Motor eine Reihe von Projekten zur Aufwertung der Kultur und Marke des Unternehmens begonnen. Dazu gehörten Interviews mit wichtigen Interessengruppen - mit dem Ziel, die Entwicklung der Marke, der Kern-Wettbewerbsfähigkeit, der Unternehmenskultur und des Markenauftritts von GAC Motor neu zu bewerten.

"Von Beginn an, seit der Gründung der Marke, hat sich GAC Motor hohe Ziele gesetzt. Nach zehn Jahren Entwicklung ist es dem Unternehmen gelungen, eine neue Benchmark für hochwertige Produktion in China zu setzen", so Yu Jun, President von GAC Motor, auf der Veranstaltung zum zehnten Jubiläum. "Nichtsdestotrotz unterliegt die weltweite Automobilindustrie unaufhörlichem Wandel. Am Horizont zeichnet sich eine neue technologische und industrielle Revolution ab. Während wir die nächsten zehn Jahre in Angriff nehmen, wird es so neue Herausforderungen, neue Ziele und noch höhere Anforderungen für das Unternehmen geben."

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden und die Entwicklung stetig voranzutreiben, hat GAC Motor eine neue Unternehmenskultur und einen neuen Markenauftritt definiert. Sie sollen dem Unternehmen ein solides Fundament für die Produktion und künftige Produktentwicklung verschaffen, das für den Betrieb im weltweiten Maßstab benötigt wird - so Yu Jun, als er die neue Unternehmenskultur und neuen Unternehmenswerte GAC Motors mit der Markenessenz "The Road to Greatness" auf der Veranstaltung bekanntgab.

GAC Motor wurde am 21. Juli 2008 als erste Eigenmarke der Guangzhou Automobile Group gegründet.

Über die vergangenen zehn Jahre hat GAC Motor es geschafft, einige der weltweit besten Talente in Forschung und Entwicklung zu gewinnen. Ziel des Unternehmens ist es, ein erstklassiges Produktionssystem aufzubauen - der erste chinesische Autohersteller zu werden, der die Märkte für Limousinen des mittleren bis Exklusiv-Segments, für SUVs und Minivans samt einem kompletten Programm von "Class C"-Luxusfahrzeugen abdeckt.

Durch sein Festhalten an der Strategie "Qualität an erster Stelle", durch die es sich das Vertrauen der Kunden und Glaubwürdigkeit erarbeitet hat, wird GAC Motor seit fünf aufeinanderfolgenden Jahren in der "China Initial Quality Study" (IQS) von J.D. Power Asien-Pazifik als Nummer eins aller chinesischen Marken geführt. GAC Motors Modell "GS4" wird in J.D. Powers IQS seit zwei aufeinanderfolgenden Jahren als am höchsten geführtes chinesisches inländisches Kompakt-SUV geführt.

Seit seiner Gründung hat sich GAC Motor aktiv an sozialen Projekten beteiligt. Auf verschiedenen internationalen Veranstaltungen wie den "Asian Games" in Guangzhou 2010 und dem "Fortune Global Forum" 2017 hat es die offiziellen Service-Fahrzeuge gestellt. Auch hat GAC Motor eine Kooperationsvereinbarung mit der Verwaltung des Sanjiangyuan-Nationalparks und dem WWF über ein Projekt getroffen, gemeinsam Chinas ersten Nationalpark zu entwickeln - mit dem Ziel der harmonischen Koexistenz von Mensch und Natur.

International hat GAC Motor ein globales Verkaufs- und Service-Netz aufgebaut, das in 15 Ländern in Asien, Europa, Afrika sowie Nord-, Mittel- und Südamerika betriebsbereit ist. Das Unternehmen unterhält Forschungs- und Entwicklungszentren im Silicon Valley (seit 2017) und in Los Angeles (seit 2018). GAC Motor stellt seine Forschungs- und Entwicklungsergebnisse und neuesten Produkte auf internationalen Automessen wie der "North American International Auto Show" (NAIAS) vor und war zudem die erste chinesische Marke, die auf der "National Automobile Dealers Association Show" (NADA) ausstellte und so weltweit GAC Motors Willen zur Internationalisierung zum Ausdruck brachte.

"GAC Motor ist ein Unternehmen in Bewegung. Die Erfolge unserer ersten zehn Jahre haben das Fundament für die nächste Entwicklungsphase gelegt", so Yu. "Unsere Ziele für das nächste Jahrzehnt werden von unseren Kernwerten bestimmt sein: 'Dare to dream', 'Have courage' und 'Keep striving' (Träume wagen - Mut besitzen - Beharrlich bleiben). 'Dare to dream' steht dafür, voranzugehen - mit dem Ziel, das führende Unternehmen unserer Branche zu werden. 'Have courage' bedeutet, die Verantwortung anzunehmen, für unsere Kunden hervorragende Autos zu bauen. 'Keep striving' drückt aus, dass wir unser positives Momentum durch kontinuierlichen Fortschritt aufrechterhalten wollen."

Für die Zukunft hat sich GAC Motor verpflichtet, Kunden aus aller Welt lebensbereichernde Mobilitätslösungen anzubieten. Dabei wird es sich unermüdlich und intensiv für Innovation einsetzen und seinem Prinzip "Qualität an erster Stelle" treu bleiben.

Informationen zu GAC Motor

Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor), gegründet 2008, ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die im Ranking der "Fortune Global 500"-Unternehmen auf Rang 202 geführt wird. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör von Premium-Qualität. Seit fünf aufeinanderfolgenden Jahren wird GAC Motor in der "China Initial Quality Study SM" (IQS) von J.D. Power Asien-Pazifik als Nummer eins aller chinesischen Marken geführt. Dies belegt die qualitätszentrische Strategie des Unternehmens - in seiner innovativen Forschung und Entwicklung (F&E), seiner Produktion, Lieferkette, seinem Verkauf und seinen Dienstleistungen.

