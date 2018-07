Clayton, Dubilier & Rice vergrößert Potential im Industrie- und Dienstleistungssektor durch Ernennen von Bruno Deschamps zum Betriebsberater

London (ots/PRNewswire) - Clayton, Dubilier & Rice gibt heute die freudige Nachricht bekannt, dass Bruno Deschamps, der über viel Erfahrung und eine bemerkenswerte Karriere in Führung und Beratung von sowohl öffentlichen als auch privaten globalen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen verfügt, als betrieblicher Berater der CD&R Fonds ernannt wurde.

Deschamps ist Vorstandsvorsitzender von Diversey (Hauptgeschäftssitz in Charlotte, NC - USA), einem weltweit führenden Unternehmen für Artikel, Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Hygiene und Drogerie für institutionelle und industrielle Abnehmer. Er war außerdem Vorsitzender des Beirats von Kloeckner Pentaplast (Hauptgeschäftssitz in Montabaur, Deutschland), einer der weltweit größten Anbieter von Folien für Verpackungen von Pharmazieprodukten, Medizingeräten, Lebensmitteln und Elektronik sowie für Verpackungen im Allgemeinen.

Zuvor war Deschamps Präsident und leitender Geschäftsführer der Ecolab Inc. (Hauptgeschäftssitz in Saint Paul, MN - USA), einem Unternehmen, das unter den Fortune 500 geführt wird, mit einem Umsatz von über 14 Milliarden Dollar. Er lebte zehn Jahre lang in Deutschland, wo er weltweit für Henkel Industrial Adhesives verantwortlich und Präsident und Vorstandsvorsitzender der Teroson GmbH war, bevor er Präsident und Vorstandsvorsitzender von Henkel Ecolab wurde.

Von 2002 bis 2007 war Herr Deschamps betrieblicher Partner von CD&R und wirkte an einigen der derzeitigen europäischen Investitionen der Firma, so zum Beispiel der Brakes Group, einem europäischen Lebensmittelhersteller, VWR, einem weltweiten Anbieter von wissenschaftlichem und technischem Laborzubehör, Culligan, einem Produzenten von Wasserfiltersystemen, und Rexel, einem Händler für Elektroteile und -zubehör.

Weiter hat er als geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe bei 3i agiert und war verantwortlich für deren Investitionen in Festlandeuropa und für die Verbesserungen des betrieblichen Potentials des Ressorts. Er ist Gründer, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Entrepreneurs Partners, einer Unternehmensberatungsfirma, die eine aktive Rolle bei der Stärkung des weltweiten Wachstums privater europäischer Firmen spielt. Deschamps begann seine Karriere als Manager seines Unternehmens in Familienbesitz für Spezialchemikalien in Frankreich.

"Bruno ist eine kompetente Führungskraft mit nachweislicher Erfahrung und Erfolg in der Arbeit mit Führungsteams, um ihre Unternehmen zu vergrößern und ihre betriebliche Wirksamkeit zu verbessern," sagte Dave Novak, Partner bei CD&R. "Wir wissen aus seiner Zeit als betrieblicher Partner der Firma aus erster Hand, wie wertvoll Brunos Fähigkeiten, Wert zu schaffen, sind. Wir freuen uns sehr darüber, ihn erneut in der CD&R-Familie als Berater willkommen zu heißen."

"Ich bin gespannt darauf, meine langjährige Beziehung zu CD&R zu bekräftigen, die nach und nach immer stärker geworden ist und ihre Präsenz in Europa immer weiter forciert hat," sagte Deschamps. "Ich freue mich darauf, mit meinen alten Freunden und den Portfolioführungsteams der Firma arbeiten zu können um interessante Investitionen zu identifizieren und Wert in den Portfoliounternehmen zu schaffen."

Deschamps erwarb einen MBA in Marketing und Finanzwesen an der ISG Paris und spricht fließend Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch. Er ist Ritter der Ehrenlegion in Frankreich.

Informationen zu Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice wurde 1978 als privates Investmentunternehmen gegründet. Seit seiner Gründung hat CD&R ein Kapital von 26 Milliarden Dollar für über 80 Unternehmen mit einem Gesamttransaktionswert von über 100 Milliarden Dollar verwaltet. Die Firma hat Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen unter www.cdr-inc.com.

