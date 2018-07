Korosec/Hungerländer ad KH Nord Skandal: Bauzaun neuerliche Steuergeldverschwendung von 839.000 Euro!

Skandalen muss endlich Ende bereitet werden - Hinhaltetaktiken können Aufklärung nicht verhindern - SPÖ muss retten, was noch zu retten ist

Wien (OTS) - „Die neuesten Aufdeckungen beim KH Nord zeigen einmal mehr, wie fahrlässig hier mit Steuergeld umgegangen wurde. Laut Rechnungshof hat die Bauzaunwartung des KH Nord 839.000 Euro gekostet, ein zweiter Anbieter hätte für dieselbe Leistung allerdings nur 13.000 Euro verrechnet. Das ist eine weitere Fahrlässigkeit, die sich in eine Reihe von Skandalen einreiht – dem muss endlich ein Ende gesetzt werden“, so Gemeinderätin Ingrid Korosec, ÖVP-Mitglied in der U-Kommission, die hier die SPÖ als Verursacher in die Pflicht nimmt: „Das KH Nord ist ein SPÖ-Skandal. Die SPÖ muss jetzt noch retten, was zu retten ist! Wir werden uns nicht von Hinhalte- und Vertuschungstaktiken abhalten lassen und alles daransetzen, diesen Skandal aufzuklären."

Die U-Kommission bietet den Rahmen für volle Transparenz und Aufklärung der gesamten Causa KH Nord. Die Regierungsparteien sind angehalten, diese auch zu ermöglichen und den Weg dafür zu bereiten anstatt zu blockieren. Gemeinderätin Caroline Hungerländer, die auch Ersatzmitglied in der U-Kommission ist, dazu: „Die U-Kommission wird Antworten auf die vielen noch offenen Fragen liefern und diejenigen in die Pflicht nehmen, die hier so sorglos mit den Steuergeldern der Wienerinnen und Wienern um sich geworfen haben!"

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at