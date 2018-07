Vizebürgermeister-Tour: Nepp dankt MA 44

„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Lebensqualität im Einsatz“

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen der Vizebürgermeister-Tour stand kürzlich das Kongressbad der MA 44 (Wiener Bäder) am Programm. Dominik Nepp machte sich, wie schon zuvor bei zahlreichen Magistratsabteilungen, ein Bild von den Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders das persönliche Gespräch ist ihm dabei ein Anliegen. In diesem Zusammenhang bedankte er sich „bei jenen, die tagtäglich für die Lebensqualität Wiens sorgen, nämlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung.“

Sommer-Erholung vor der Haustüre

Vizebürgermeister Nepp zeigte sich beeindruckt von den vielfältigen Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MA 44. „Der Badegast möchte sich erholen und ins kühle Nass springen, was aber für Leistungen und Know-how hinter und unter den Wiener Bädern liegen, kann beeindrucken“, so Nepp anlässlich des Besuches der hauseigenen Tischlerei und des Pumpenkellers des Kongressbades im 16. Wiener Gemeindebezirk. Und das Leistungsangebot der städtischen Freibäder ist umfangreich – so stehen den Wienerinnen und Wienern insgesamt 17 Sommerbäder, 53 Becken und 1,5 km Strandlänge an der alten Donau zur Verfügung. Damit die bis zu drei Millionen Badegäste die 833.000 Quadratmeter für die Erholung optimal nutzen können, arbeiten im Sommer rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Diese Menschen möchte ich vor den Vorhang bitten und persönlich erfahren, wo der Schuh drückt oder was besonders gut läuft. Denn Entscheidungen hinter dem Schreibtisch zu treffen, ohne zu wissen, wie die Realität aussieht, so etwas darf einfach nicht passieren“, unterstreicht der Vizebürgermeister.

Weitere Informationen:

Bäder Hotline der MA 44:

+ 43 1 60112, Montag bis Freitag von 7.30 bis 15.30 Uhr oder

http://www.wien.gv.at/freizeit/baeder/

