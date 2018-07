Das sind die besten Strände der Welt - Professionelle Strandtester von Beach-Inspector vergeben Awards (FOTO)

Berlin (ots) -

- Professionelle Strandinformationsplattform Beach-Inspector.com aus

Berlin kürt erstmals die besten Strände weltweit

- Mehr als 1.600 Strände vor Ort mit bis zu 120 Kriterien getestet

- Auch deutsche Strände unter den Siegern. Alle Award-Strände, Bilder

und Infos unter: www.beach-inspector.com/awards

Niemand kennt sich mit Stränden besser aus, als die professionellen Strandtester von Beach-Inspector (http://www.beach-inspector.com/awards). Seit drei Jahren nehmen die Experten der ersten Strandinformationsplattform weltweit Strände und ihre Umgebung persönlich vor Ort unter die Lupe. Von Wasserqualität, Strandbebauung, Infrastruktur, bis zu Kinderfreundlichkeit oder Klientel des Strandes, mehr als 120 unterschiedliche Datenpunkte fließen in die Strandbewertungen ein. Das standardisierte Verfahren dient der Vergleichbarkeit der rund 1.600 erfassten Strände aus aller Welt.

"Wir sind sehr stolz, zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte die besten Strände mit den Beach-Inspector Awards auszuzeichnen. Als einziger Anbieter weltweit erfassen und bewerten wir Strände nach einem detaillierten, standardisierten und datengetriebenen System. Unsere Bewertung ergibt ein klares, auf Fakten basierendes Ergebnis", erklärt Kai Michael Schäfer, CEO und Gründungsmitglied des Startups Beach-Inspector.com, das Auswahlverfahren.

Angesichts der großen Vielfalt der erfassten Strände, vergibt Beach-Inspector Awards in unterschiedlichen Kategorien: Den CLASSIC HOLIDAY AWARD für das beste Strandurlaubserlebnis, den PARTY AWARD für feierwütige Strandgänger, den WATER SPORTS AWARD für die besten Strände zum Kitesurfen, Windsurfen und Wellenreiten, bis hin zur Königsklasse, dem WOW BEACH AWARD mit Atemlos-Faktor. Für den WOW BEACH zählt vor allem die optische Schönheit des Strandes. Kleinere Strände und echte Geheimtipps erhalten den SPECIAL AMBIANCE AWARD. "Das besondere Ambiente an diesem Strand zieht dich sofort in seinen Bann: Lokale Authentizität trifft auf Bilderbuch-Beach-Lifestyle", heißt es in der Kategorienbeschreibung. Hier geht es zu den besten Stränden der Welt, unter denen sich auch deutsche befinden: www.beach-inspector.com/de/awards.

Alle Informationen zu den Awards auf: www.beach-inspector.com/awards

Website: www.beach-inspector.com

Elektronisches Press-Kit: http://bit.ly/Beach-Inspector_Press-Kit

Über Beach-Inspector

Beach-Inspector ist die weltweit erste umfassende Informationsplattform für Strände. Ausgebildete Beach-Inspectoren sind direkt vor Ort unterwegs, um Strände professionell und authentisch zu erfassen und zu bewerten. Mehr als 1.600 Strände in 55 Urlaubsdestinationen sind bereits von www.beach-inspector.com erfasst.

