Alle Spiele, alle Tore: Am Samstag und Sonntag ist im ORF wieder „Fußball“-Zeit

Ab 28. Juli um 19.20 Uhr in ORF eins mit Highlights der Bundesliga und der 2. Liga

Wien (OTS) - Nach der WM ist vor der Bundesliga-Saison – und da feiert die legendäre ORF-„Fußball“-Sendung ihr Comeback. Wer alle Spiele, alle Tore, die wichtigsten Szenen und aktuelle Interviews der jeweiligen Bundesliga-Runde sowie jene aus der 2. Liga kompakt sehen will, der ist ab Samstag, dem 28. Juli 2018, immer samstags und sonntags – „Anpfiffzeit“ um 19.20 bzw. 19.15 Uhr in ORF eins – bestens aufgehoben. Das bewährte ORF-WM-Studio wird sich dann im Bundesliga-Look präsentieren – mit all jenen grafischen Tools, die auch bei der WM zur Anwendung kamen.

Rainer Pariasek, Kristina Inhof, Christian Diendorfer und Bernhard Stöhr sind in den kommenden Wochen die ersten „Fußball“-Gastgeber, in näherer Zukunft werden aber auch weitere ORF-Sport-Präsentatoren durch die Sendung führen. Experten wie Roman Mählich, der dem ORF-Sport als Experte u. a. für Fußballländerspiele übrigens langfristig erhalten bleiben wird, aber auch Vertreter der Bundesliga-Vereine werden im Anlassfall in der Sendung zu Gast sein. Den Auftakt macht am 28. Juli ein Protagonist der Auftaktpartie Austria – Innsbruck.

Im „Fußball“-Studio stehen vier Kameras bereit, eine davon ist eine Krankamera, mit der virtuelle Elemente (Augmented Reality) wie Tabellen, Statistiken, Aufstellungen, Porträts von Spielern, Spielpaarungen etc. im Studio dargestellt werden können.

Von der neuen zweiten Bundesliga mit nunmehr 16 Vereinen zeigt ORF SPORT + freitags ein Live-Spiel pro Runde und nach der „ZiB 24“ die Highlights der Runde.

ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost freut sich aber nicht nur auf den Start der Bundesliga, sondern auch „auf die zehn Spiele der Frauenfußball-Bundesliga, die wir live in ORF SPORT + zeigen werden. Dass der Frauenfußball in Österreich stark im Kommen ist, wissen wir seit der so erfolgreichen EURO, diese Zusammenarbeit wird nun intensiviert.“

ORF-Fußball-Chef Andreas Felber ist „davon überzeugt, dass jeder Fußballfan in diesem Land sich mit unserer ‚Fußball‘-Sendung über das Bundesliga-Geschehen perfekt auf dem Laufenden halten kann – kompakt und quasi ofenfrisch aus den Stadien Österreichs aufbereitet und serviert“.

Der ORF bietet damit auch in den kommenden Jahren so viel Fußball wie kein anderer TV-Sender in Österreich: die Spiele der Fußball-Nationalmannschaft inkl. Nations League, die EURO 2020 und WM 2022, den ÖFB-Cup, die Champions-League- bzw. Europa-League-Quali-Heimspiele von Sturm, Rapid und Admira, ein Live-Spiel pro Runde der 2. Liga, Bewerbsspiele der ÖFB-Nachwuchs-Teams, Spiele des Frauenfußball-Teams sowie internationale sowie nationale Spiele der Frauen-Bundesliga.

Der Bundesliga-Auftakt im Überblick:

Freitag, 27. Juli

18.55 Uhr, ORF SPORT +

2. Liga live mit Steyr – Ried

23.45 Uhr, ORF eins

Fußball, 2. Liga, Highlights 1. Runde auch mit dem Bundesliga-Auftaktspiel Austria – Innsbruck

Samstag, 28. Juli

19.20 Uhr, ORF eins

„Fußball“

Sonntag, 29. Juli

19.15 Uhr, ORF eins

„Fußball“

