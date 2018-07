„WELTjournal: Südafrika – Kapstadt ohne Wasser“ am 25. Juli um 22.30 Uhr in ORF 2

Danach im „WELTjournal +: Unter Wasser – Megacities in Gefahr“

Wien (OTS) - Das „WELTjournal“ – präsentiert von Cornelia Vospernik – zeigt am Mittwoch, dem 25. Juli 2018, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Südafrika – Kapstadt ohne Wasser“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.00 Uhr „Unter Wasser – Megacities in Gefahr“.

WELTjournal: „Südafrika – Kapstadt ohne Wasser“

In Griechenland muss Wasser auf die Inseln transportiert werden, in Spanien und Portugal sind die Wasserreserven gefährlich geschrumpft. Selbst in Großbritannien gibt es wegen einer außergewöhnlichen Hitze Wasserbeschränkungen. Während in Europa die Dürre vor allem die Landwirtschaft bedroht, könnte in Südafrika einer ganzen Millionenstadt das Wasser ausgehen: Kapstadt leidet seit Jahren unter einer Dürre, die Regierung hat den Notstand verhängt. Die Regenzeit konnte zwar etwas Entspannung bringen, doch die drastischen Beschränkungen bleiben aufrecht.

„WELTjournal“-Reporter Patrick A. Hafner zeigt, wie Menschen in einer Millionenstadt leben, wenn sie Trinkwasser mit Kanistern von öffentlichen Wasserstellen holen müssen und die Polizei Jagd auf „Wassersünder“ macht – also auf jene, die mehr verbrauchen als die ihnen zugeteilte Ration.

WELTjournal +: „Unter Wasser – Megacities in Gefahr“

Seit Jahrzehnten häufen sich die Klimakatastrophen auf unserem Planeten. Besonders stark haben die Flutkatastrophen in den großen Küstenstädten zugenommen – der Meeresspiegel steigt, während die Städte absinken. Überschwemmungen in Millionenmetropolen wie New York und Bangkok zeigen, wie schutzlos die Megacities dieser Welt solchen Bedrohungen ausgesetzt sind. Mehr als ein Drittel der großen urbanen Zentren am Meer sind gefährdet – und mit ihnen das Leben von Millionen Menschen. „WELTjournal +“ zeigt, wie Forscher, Ingenieure, Ökonomen und Stadtplaner gegen diese globale Bedrohung mobil machen. Weltweit entstehen Initiativen, um große Überschwemmungen besser zu managen und die Schäden zu begrenzen. Manche Wissenschafter gehen dennoch davon aus, dass sich die Gefahren durch den Klimawandel nicht mehr eindämmen lassen und dass der Mensch diese Städte eines Tages verlassen muss.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at