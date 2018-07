Wien-Josefstadt: Festnahme nach schwerer Körperverletzung

Wien (OTS) - Am 23. Juli 2018 gegen 19:30 Uhr konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling im Zuge eines Planquadrates einen 40-jährigen Mann, der sich illegal in Österreich aufhielt, kontrollieren und in weiterer Folge auch festnehmen. Der 40-Jährige wurde in ein Polizeianhaltezentrum überstellt, wo er einen Widerstand setzte und einen Polizisten verletzte. Zuerst versuchte der Tatverdächtige einen Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, was allerdings nicht gelang, und anschließend versetzte der 40-Jährige einem Polizisten einen Ellbogenschlag in den Rippenbereich. Den Beamten gelang es trotz heftigen Widerstands den Tatverdächtigen in eine Zelle zu bringen.

