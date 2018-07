Wien-Favoriten: Absichtlich schwere Körperverletzung mit Messer

Wien (OTS) - Am 23. Juli 2018 gegen 20:00 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in den Bereich der Neilreichgasse wegen einer Messerattacke gerufen. Nachdem es auf offener Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen war, zog einer der Beteiligten ein Messer und attackierte damit seinen 38-jährigen Kontrahenten. Einem Zeugen gelang es die beiden Männer zu trennen. Die 28-jährige Freundin des Opfers, die den Tatverdächtigen zur Rede stellen wollte, wurde durch den Angreifer ebenfalls verletzt. Der Mann ergriff anschließend die Flucht. Der 38-Jährige und die 28-Jährige wurden vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der unbekannte Tatverdächtige ist noch flüchtig. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at